Действуют слаженно, счет идет на секунды

Спасатели Карен Саркисян и Владимир Ерошин (слева направо) во время учений на воде / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

27 октября Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах продемонстрировала подготовку к зимнему периоду. Корреспондент «Вечерней Москвы» убедилась, что специалисты и техника, как всегда, на высоте.

Тренировки проходят и на воде, и в учебных классах. В здании поисково-спасательной станции «Левобережная» на манекенах и людях, играющих роли условно пострадавших, отрабатывают приемы оказания первой помощи. Рядом — бассейн, где водолазы тренируются правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Сердце станции — рубка оперативно-дежурной службы, оснащенная всевозможными средствами связи.

— Сюда поступают сигналы о происшествиях, отсюда происходит управление патрулями, — объясняет заместитель начальника станции «Левобережная» Денис Черногоров.

На Канале имени Москвы развернулись полноценные учения. По легенде несколько отдыхающих пренебрегли предупреждениями спасателей и вышли на тонкий лед. В итоге они провалились под воду.

Счет идет на секунды. К месту выдвигаются спасатели на катере «Вельбот-69», гидроцикле и судне на воздушной подушке.

Они демонстрируют разные методы спасения. Несколько минут — и все «пострадавшие» доставлены на берег. Оказав им первую помощь, спасатели передают их медикам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Волков, начальник МГПСС на водных объектах:

— В зимний период очень важный фактор успешного спасения — время. В ледяной воде человек может находиться 10–15 минут, потом наступает переохлаждение. Поэтому действия спасателей должны быть особенно четкими, быстрыми. Большое внимание мы уделяем профилактике происшествий. Всем рекомендую: не выходите на лед водоема. Обновляем и оснащение. Например, в этом году впервые будем применять аэролодку «Север-650».