Семейное дело. Родственники героя отыскали его награду

Дочь участника Великой Отечественной войны Людмила Вороновская (слева) и его сын Владимир Фалалеев (справа) с супругой Еленой получили орден Красной Звезды и наградное удостоверение, присужденные их предку Илье Фалалееву / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В 1945 году после ранения в Великой Отечественной войне красноармейца Илью Фалалеева удостоили ордена Красной Звезды. Однако к герою он так и не попал. Спустя десятилетия дети ветерана обратились в московский военкомат, чтобы получить на руки отцовскую награду.

Илья Фалалеев попал на фронт в марте 1944 года. Военкомат Курской области отправил его служить в Красную армию на Белорусский фронт. Там он выполнял работу наводчика самоходной артиллерийской установки, участвовал в опасных сражениях, где получил серьезное ранение.

— Он не любил говорить о войне, об этой печальной странице его биографии. Много его товарищей погибли, и сам он получил ранение, — рассказывает дочь ветерана Людмила Вороновская. — С 16 по 17 апреля 1945 года в боях на левом берегу реки Одер, что в Германии, он не испугался ураганного обстрела врага и прямой наводкой уничтожил два станковых пулемета. Убил десять фашистов. За это его удостоили правительственной награды — ордена Красной Звезды.

Об этом сообщается и в наградном листе за подписью командира 139-го Запасного стрелкового полка от 7 мая 1945 года. Правда, молодой солдат так и не получил свой орден.

— После сражения его отправили в госпиталь. Последствия ранения были серьезными, ему хотели ампутировать пальцы ноги, но он на это, слава богу, не согласился. У папы был хороший товарищ, который сумел отговорить его от операции. Так он и пролежал в госпитале несколько месяцев, вернулся домой лишь в августе, поэтому сразу награду получить не смог, она затерялась, — сообщил сын Ильи Фалалеева Владимир.

Людмила призналась, что Илья Петрович был скромным человеком и не любил говорить о своих заслугах.

— Хотя у него есть еще две награды. Мы с братом в детстве играли с ними. Это медали «За отвагу», — уточнила Людмила Вороновская.

После окончания войны Илья Фалалеев мечтал забыть боевые годы как страшный сон. Наверное, поэтому, рассказывает его дочь, он и не стал искать награду.

— В послевоенное время заниматься поиском своих орденов было достаточно не просто. Да и здоровье после службы у него испортилось. Он ведь не только был ранен, но и переболел тифом, — пояснила Людмила Вороновская.

В 1977 году Ильи Фалалеева не стало. Ему было 52 года. И только в 2015 году, на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, супруга его сына нашла в интернете опубликованную копию наградного листа. На семейном совете было решено направить все свои силы на то, чтобы получить правительственную награду предка на руки.

— Это была работа, связанная с музейным архивом. Нам помогали московские школьники. Большую помощь оказали сотрудники военного комиссариата в столичном районе Лефортово, которые, как и мы, искали информацию в архивах, — рассказала супруга Владимира Фалалеева Елена.

Через несколько лет плотной работы над оформлением документов дочь и сын героя пришли в военный комиссариат района Лефортово, чтобы получить награду своего отца. Орден Красной Звезды лежал в алом бархатном футляре. К нему прилагалось удостоверение к государственной награде СССР.

— К сожалению, Илья Петрович стал обладателем почетного ордена с очень большим опозданием. Хотелось бы сказать огромное спасибо прежде всего его детям, которые бились во все инстанции, чтобы получить заслуженную отцовскую награду. Их я бы тоже назвал героями, ведь они потратили не пару месяцев, а несколько лет, чтобы добиться необходимого результата. Хочу отметить, что получить орден Красной Звезды в годы войны было серьезным достижением. Я рад, что награда наконец нашла своего обладателя, и теперь об этом этом узнают не только близкие ему люди, но и все, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, — поделился военный комиссар Михаил Ивасюк.

Несмотря на отношение Ильи Фалалеева к военному времени, его семья всегда старалась сохранить память о боевых заслугах своего родственника. Именно поэтому в московской школе № 1798 появился музей, в котором ребятам рассказывают о службе героя войны в Красной армии.

— Почему мы решили сделать музей именно в этой школе? Все просто: в ней работали жена ветерана Евдокия Ивановна, его дочь Людмила Вороновская, а теперь и я, — сообщила Елена Фалалеева, руководитель пришкольного музея «Мое Отечество».

В числе экспонатов — наградные документы, справки о ранении и болезнях, красноармейская книжка и прочие архивные материалы, которые касаются жизни красноармейца в годы войны.

— Наша семья старается сохранить память о заслугах отца не ради личных амбиций. Вернее, мы это делаем не только для себя, но и для других людей. Во-первых, мы своим примером хотим показать, что можно столкнуться с такой проблемой, как у нас. Но это не значит, что стоит опускать руки. Если долго бороться, то можно добиться желаемого результата. Во-вторых, это еще один урок истории для нашего подрастающего поколения. Мне кажется, что всем школьникам полезно учиться на ошибках прошлого, — подытожил Владимир Фалалеев.

СПРАВКА

В интернете существует много сервисов, где хранятся данные о людях, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. На поиск и изучение документов, где содержится персональная информация о военнослужащих, раньше уходили годы. Специализированные страницы в интернете решили эту проблему. Теперь на исторических порталах можно найти электронный банк документов о награждениях солдат или сведения о погибших, умерших или пропавших без вести защитниках Отечества. А на сайте «Помните нас» опубликованы не только документы, но и фотографии и описания воинских захоронений.