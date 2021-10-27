Коммунальный флот будет работать зимой

Слева направо: речной рабочий Дмитрий Зыков, капитан рейда Алексей Полукаров и механик Андрей Селезнев устанавливают кильблок для размещения на нем судна / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

27 октября Мосводосток завершил речную навигацию 2021 года. Часть судов коммунального флота подняли с воды, но некоторые продолжат дежурство и зимой.

Основная задача флота Мосводостока, который насчитывает 30 судов, — поддержание чистоты московских рек. В этом году с акватории Москвы силами коммунального флота было собрано более 600 тонн мусора, ликвидировали порядка 80 различных загрязнений.

Когда завершается навигация, часть судов коммунального флота отправляется на зимний отстой в затоне Новинки, некоторые суда поднимают на сушу для проведения планового ремонта.

— На судне, которое мы сегодня поднимаем и ставим на кильблоки, мы планируем поменять движительно-рулевой комплекс, который уже износился, — рассказывает начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин. — Это судно в течение навигации выполняло буксирные работы — водило несамоходные шаланды с иловым осадком для его последующей утилизации.

Зимой часть коммунального флота продолжает дежурство. На вооружении комплекса городского хозяйства даже есть собственный ледокол — теплоход «Риф», способный преодолевать лед толщиной до 20 сантиметров.

— Остаются и теплоходы для сбора мусора на открытой поверхности реки, а также судно для уничтожения нефтяных пятен, — добавил Вячеслав Шуткин.

Экипажи судов, которые подняты из воды на зимовку будут работать на снегосплавных пунктах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора акватория Москвыреки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Мусоросборщики собирали еженедельно около 20–25 тонн мусора, а катера-нефтесборщики оперативно реагировали на обращения, связанные с загрязнением.