Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Коммунальный флот будет работать зимой

Алексей Хорошилов

Общество
Коммунальный флот будет работать зимой
Слева направо: речной рабочий Дмитрий Зыков, капитан рейда Алексей Полукаров и механик Андрей Селезнев устанавливают кильблок для размещения на нем судна / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

27 октября Мосводосток завершил речную навигацию 2021 года. Часть судов коммунального флота подняли с воды, но некоторые продолжат дежурство и зимой.

Основная задача флота Мосводостока, который насчитывает 30 судов, — поддержание чистоты московских рек. В этом году с акватории Москвы силами коммунального флота было собрано более 600 тонн мусора, ликвидировали порядка 80 различных загрязнений.

Когда завершается навигация, часть судов коммунального флота отправляется на зимний отстой в затоне Новинки, некоторые суда поднимают на сушу для проведения планового ремонта.

— На судне, которое мы сегодня поднимаем и ставим на кильблоки, мы планируем поменять движительно-рулевой комплекс, который уже износился, — рассказывает начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин. — Это судно в течение навигации выполняло буксирные работы — водило несамоходные шаланды с иловым осадком для его последующей утилизации.

Зимой часть коммунального флота продолжает дежурство. На вооружении комплекса городского хозяйства даже есть собственный ледокол — теплоход «Риф», способный преодолевать лед толщиной до 20 сантиметров.

— Остаются и теплоходы для сбора мусора на открытой поверхности реки, а также судно для уничтожения нефтяных пятен, — добавил Вячеслав Шуткин.

Экипажи судов, которые подняты из воды на зимовку будут работать на снегосплавных пунктах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора акватория Москвыреки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Мусоросборщики собирали еженедельно около 20–25 тонн мусора, а катера-нефтесборщики оперативно реагировали на обращения, связанные с загрязнением.

Читайте также:
судноподготовка к зимеГУП «Мосводосток»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте