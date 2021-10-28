Мой любимый старый двор

Певица у входа в телецентр «Останкино» / Фото: Из личного архива Маргариты Суханкиной

Дорогие сердцу места в столице есть у каждого из нас. О любимых уголках города, которые она часто вспоминает, рассказала певица Маргарита Суханкина.

С этим городом связана вся моя жизнь. В Москве я родилась, пошла в школу, поступила в консерваторию, которую окончила с красным дипломом, продолжаю жить и работать.

И конечно, моя маленькая Москва начинается для меня с дома, расположенного по адресу: проспект Вернадского, 11/19, где прошли мои детство и юность.

Наш необычный двор по своей архитектуре, пожалуй, напоминает старые питерские дворы, такой своеобразный двор-колодец, защищенный от всех ветров. А если кто-то готовил что-то вкусненькое, то аромат распространялся повсюду.

В семьях, которые жили в нашем доме, было много детей. Я хорошо помню, как мы после школы ходили друг к другу в гости, потому что в каждом подъезде жил кто-то из одноклассников. Болтали, смеялись, пили чай. И хотя никаких особых десертов тогда на столах не было, мы все равно были безмерно счастливы.

Маргарита Суханкина в детстве, фото 1969 года / Фото: Из личного архива Маргариты Суханкиной

А после того как уроки сделаны и портфели собраны, все дружно вновь выходили во двор. Девочки играли в «классики», «резиночку», мальчишки гоняли мяч. Современные дети уже не знают таких дворовых игр. А самой любимой совместной игрой были «казаки-разбойники». Наша дружная дворовая компания разделялась на две команды, и уютный московский двор превращался в место захватывающих баталий: на стенах дома, скамейках, асфальте появлялись стрелки, которые «разбойники» рисовали мелом, указывая другой команде, где они прячутся. Было весело!

Когда наступал вечер, то из окон домов все чаще раздавались крики: «Маша, домой!», «Сережа, домой!»... Но расходиться не хотелось, поэтому приходилось нас по домам «загонять». Помню дворника тетю Машу. Именно она помогала нас вовремя «загнать» домой.

Недавно так случилось, что совершенно случайно я вновь оказалась во дворе моего детства. Конечно, там уже все изменилось. Например, на противоположной стороне, где когда-то был большой пустырь, теперь стоит современный торговый центр. Наверное, это хорошо, когда вокруг много магазинов. Ведь раньше рядом с домом была одна булочная, в которую мы, став чуть постарше, бегали за вкусными булочками с изюмом за 3 копейки. А около магазина стояла палатка с мороженым.

Родители давали кому 10, а кому и 20 копеек, и мы бежали покупать сладости. И на эти копейки можно было наесться вдоволь.

Вид на улицу Герцена и площадь Никитских ворот. Слева - церковь Большого Вознесения / Виктор Кошевой / Фотохроника ТАСС / ITAR-TASS

Еще моя маленькая Москва — это улица Герцена: в 1986 году я поступила в Московскую государственную консерваторию. В течение пяти лет каждый день я приезжала сюда и занималась своим любимейшим делом — училась петь. С удовольствием изучала все предметы, не пропустила ни одной лекции.

В то время там работали знаменитые оперные певицы — Ирина Архипова, Елена Образцова, Ирина Масленникова, известные дирижеры — Евгений Светланов, Василий Балашов и многие другие. Когда мы, студенты, встречали их в коридорах, то прижимались к стенам, чтобы пропустить этих великих и уважаемых людей. Все, что связано с консерваторией, для меня всегда будет дорого и памятно.

Кстати, раньше, если у нас, студентов, после лекций или вечерних концертов возникало желание посидеть в кафе, то сделать это даже в центре города было колоссальной проблемой. Рядом располагались продуктовые, нотный магазин и магазин ковров. Заведения общепита на улице Герцена в то время были более чем скромные: «Чебуречная» и «Пельменная», которые пользовались популярностью у студентов, — мы там периодически перекусывали. А вот когда нам хотелось посидеть красиво, пообщаться в уютном интерьере кафе, такой возможности у нас попросту не было. Сегодня на Большой Никитской, бывшей улице Герцена, много интересных кафе, но это уже другая улица, другое время и чья-то другая студенческая история.

ДОСЬЕ

Маргарита Суханкина родилась в 1964 году в Москве. Оперная и эстрадная певица. Долгое время была вокалисткой группы «Мираж». В 1988 году записала альбом «Снова вместе», под песни и голос с которого гастролировали Татьяна Овсиенко и Ирина Салтыкова. Работала в Большом театре (исполнительница арии Ольги в «Евгении Онегине», Лауры в «Каменном госте», Флоры в «Травиате» и другие). С сентября 2016 года Маргарита Суханкина выступает с собственным музыкальным коллективом.