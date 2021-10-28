Главврач поликлиники: Новый штамм вируса более агрессивен и вызывает тяжелые осложнения

Наталья Шиндряева / Фото: Из личного архива Натальи Шиндряевой

Ситуация с коронавирусом по-прежнему напряженная. И все же об инфекции продолжают распространяться мифы, которые 27 октября «Вечерняя Москва» развеяла главврач поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

— Знакомые говорят, что коронавирус — это все выдумка и его нет. Значит, вирус, о котором все говорят, не опасен?

—Коронавирус — это не выдумка. Вирус известен уже более полутора лет, но, мутировав, он стал более агрессивным, стал вызывать заболевания с тяжелыми осложнениями чаще, чем раньше. Причем бывают случаи, когда заболевание протекает молниеносно, то есть буквально за 1-2 дня поражение легких с 5-10% может достичь 70-80%. Мы уже 1,5 года живем в пандемии и наблюдаем за пациентами, которые болеют. Заболевание протекает не всегда легкой форме. В группе риска пожилые пациенты и пациенты с хроническими заболеваниями. Но сейчас мы фиксируем тяжелое течение заболевания и у молодых. Штамм Дельта, который сейчас распространен в Москве, часто приводит к тяжелым осложнениям у молодых и здоровых пациентов и даже у детей. Для защиты от ковида прежде всего необходимо пройти вакцинацию.

Также важно соблюдать и другие меры профилактики — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать посещения общественных мест. В связи с увеличением новых случаев заражения, я считаю, очень правильно, что ввели нерабочие дни и приостановили работу различных общественных мест. Эти вынужденные меры могут помочь остановить цепочку распространения вируса. Хотелось бы напомнить, что это не каникулы или праздничные дни, не нужно устраивать вечеринки, идти в гости. Проведите эти дни с семьей дома или можно отправиться на прогулку.

— Несколько лет назад мне сделали прививку от гриппа и я потом часто болел, иммунитета не было. Боюсь из-за этого делать любую вакцину. Тем более от ковида.

— Прививка никак не снижает естественный иммунитет человека. Цель прививки — это выработка достаточного количества антител, в данном случае против коронавирусной инфекции. Мы стимулируем иммунитет, создаём барьер для вируса, тем самым защищая себя. Да, есть редкие случаи, когда болеют вакцинированные, но заболевание протекает в легкой форме и без тяжелых осложнений. Поэтому вакцинация — это самый безопасный и эффективный способ получения защитных антител.

— Зачем нужны маски, если они не спасают?

— Маска — это средство индивидуальной защиты, она создает барьер и значительно снижает вероятность заражения. Причем носить маску в общественных местах нужно действительно всем. Веди она снижает риск распространения вируса от больного человека, который, например, болеет бессимптомно и не знает о своем заболевании, и также снижает риск попадания вируса к здоровому человеку. Маску необходимо менять каждые 2-4 часа. Соблюдая эти простые правила, действительно снижается риск заражения ковидом.