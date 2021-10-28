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Без котов и с прививкой: арендодатели снова стали проводить кастинги при сдаче жилья

Никита Миронов

Общество
Без котов и с прививкой: арендодатели снова стали проводить кастинги при сдаче жилья
Фото: pixabay.com

На арендный рынок столицы вернулась традиция 2000-х: кастинги среди квартиросъемщиков.

Тенденция показывает, что собственники все чаще стали приглашать сразу несколько претендентов на показы жилья. Юлия Дымова, директор офиса продаж недвижимости риелторской компании, рассказывает:

— Клиенты тоже не дремлют и стараются понравиться. Могут даже что-то подарить. Например, часто бывает, что несут что-то к чаю: баночку варенья или меда.

Сергей Жидаев, член совета Московской ассоциации риелторов, не удивлен:

— Большая часть из тех, кто уехал в начале 2020 года из Москвы, вернулись. Рынок аренды оживился, спрос высокий. Вполне логично, что хозяева квартир выбирают, кого пускать, а кого нет.

Требования многих собственников к жильцам остались прежними. Некоторые не пускают с животными или маленькими детьми, потому что не хотят шума и, как следствие, жалоб от соседей. У многих есть ограничения по национальному признаку. А в ряде случаев выставляется требование: пущу только вакцинированных!

— Если человек не привит, то он может заболеть в тяжелой форме, — пояснил Сергей. — Во время болезни работать, а значит, и оплачивать аренду он не сможет. С прививкой же, как правило, человек болеет в легкой форме. Он не выбывает из строя надолго.

Насколько законны такие требования?

— Вполне законны. Собственник сам вправе решать, кого ему пускать, а кого нет, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Юрий Воротников. — Но если вы напишете о национальности в объявлении о сдаче в аренду, то можете быть оштрафованы по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Закон о рекламе запрещает дискриминацию по национальному признаку. Штраф для граждан — 2–2,5 тысячи рублей. А вот о вакцинации там ни слова.

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