Подписка поможет сэкономить на продуктах

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Один из ретейлеров России предлагает покупателям полезное сотрудничество. Сегодня стало известно о запуске пилота сервиса подписки «Пакет» от X5 Group для широкой аудитории во всех регионах присутствия.

Сейчас пользователям доступно три варианта подписки. Они будут пилотироваться с ноября по декабрь этого года. Варианты отличаются между собой базовым предложением в «Пятерочке», «Перекрестке» или в обеих торговых сетях, а также набором дополнительных опций. Полный «Пакет» сочетает в себе дополнительный кешбэк на товары в чеке, преимущества в магазинах и дополнительные бонусы от партнеров. А вот ежемесячный платеж будет зависеть от того варианта подписки, который вы выберете.

Сейчас любой желающий в любом регионе России может подключить себе подписку. Правда, только в одном из представленных вариантов.

Фото: X5 Group

— Мы запускаем пилотный продукт, который впервые объединяет все возможности и преимущества различных бизнесов группы — торговых сетей, онлайн-форматов, логистического сервиса, а также предложения наших партнеров. Подписка — это возможность улучшить качество жизни людей благодаря экономии времени и денежных средств, новый потребительский опыт и «путеводитель» покупателя на едином рынке еды. В отличие от других подписок наше предложение направлено на закрытие первоочередных задач человека — еда, безопасность, комфорт, быт, ключевые покупки. Нам еще предстоит сбалансировать экономику бизнес-модели, но мы уже видим приток новых покупателей, а также рост товарооборота. Наша цель до конца года — кратно увеличить число пользователей подписки, привлечь новых клиентов в сети и сервисы компании, — сообщил Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии.

Пользоваться подпиской могут все члены семьи. Для этого достаточно предъявить на кассе магазина физическую карту лояльности торговой сети или ее штрихкод в мобильном приложении.

— Если человек покупает продукты и товары повседневного спроса в основном в магазинах этой компании или активно пользуется товарами и услугами ее партнеров, то подписка для него имеет смысл. Ведь она позволит сэкономить, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — В условиях высокой инфляции, а продукты, например, из-за пандемии активно дорожают во всем мире, в условиях снижения реальных доходов населения подобные предложения от ретейлеров, я думаю, будут встречены благосклонно. Я бы назвал их весьма своевременными.

Чтобы оценить выгоду от предложения, эксперт советует начать отслеживать траты в магазинах компании, сохранять чеки и ежемесячно подводить баланс.

— Очевидно, что чем больше вы делаете покупок, тем выгода будет выше, — считает Кудрявцев.