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Операторы помогут узнать причину задержки ПЦР

Рената Лебедева

Общество
Операторы помогут узнать причину задержки ПЦР
Медицинская сестра Вершинина Светлана проводит ПЦР-тест у Виктории Федотовой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

России заработала горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19. Теперь граждане могут узнать всю информацию о том, в какие сроки можно получить результаты, а также оставить жалобу, если они не получили их в срок. «Вечерка» узнала у Роспотребнадзора, как работает линия.

В Едином консультационном центре Роспотребнадзора трудятся операторы с разным образованием, в том числе и студенты. Как правило, это молодые и стрессоустойчивые специалисты, которые уже имели подобный опыт работы.

— Обычно у сотрудников кол-центра есть определенный сценарий предоставления информации. Но он постоянно обновляется. Поэтому к любой сложной ситуации у операторов есть подход, разработанный специалистами, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Всего на горячую линию поступает около 30 процентов обращений, никак не связанных с тестированием на коронавирус. В таких случаях операторы перенаправляют человека в организацию, которая поможет решить его проблему.

— Горячая линия по вопросам теста на COVID-19 — это не единственная возможность проконсультироваться. Граждане всегда могут обратиться в Роспотребнадзор, направив запрос им на почту, — отметили в организации.

Консультация длится в среднем семь-десять минут. Сначала операторы рассказывают об установленном сроке проведения исследования в лаборатории, это 24 часа. Затем они дают рекомендации по обращению в медицинскую организацию для исключения ошибок в паспортных данных и выяснения причин отсутствия результатов. Все данные направляются в Роспотребнадзор и рассматриваются экспертами.

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