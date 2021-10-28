Кандидаты от шахт

Открытие первой очереди Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Москва, 13 марта 1938 г. / Фото: РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В среду, 27 октября 1931 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали, кого метростроевцы предлагали в Совет Союзу ССР.

Выборы депутатов в Верховный Совет СССР являлись первыми парламентскими выборами, проведенными после принятия Сталинской конституции в декабре 1936 года.

В обсуждении проекта Основного Закона Страны Советов активно участвовали и строители метро. «Вечерка» не раз писала, как в шахтах проходчики, тюбингщики, бетонщики активно изучают проект Сталинской конституции и с большим воодушевлением его поддерживают.

Разумеется, в выдвижении кандидатур в Верховный Совет метростроевцы тоже не могли остаться в стороне. Если верить материалам «Вечерней Москвы», то у них хватало времени не только на работу стахановскими темпами, но и на тщательное изучение кандидатов.

«Мы, рабочие, работницы, инженерно-технические работники и служащие шахты № 72 Метростроя, собравшись на предвыборное собрание, выдвигаем кандидатом в депутаты Совета Союза Николая Ивановича Ежова и просим тов. Ежова дать свое согласие баллотироваться в депутаты Совета Союза от Свердловского избирательного округа», — публиковала «Вечерка» на первой полосе призыв метростроевцев.

Чем же так полюбился строителям третьей очереди метро нарком НКВД? Оказывается, своей принципиальностью в борьбе с врагами народа!

«Острый меч народа — Наркомвнудел, под руководством верного соратника Сталина Николая Ивановича Ежова, всегда настигает и уничтожает заклятых врагов народа», — восторгались строители метро.

Рядом на полосе работница фабрики имени Свердлова предлагает в депутаты железного наркома Лазаря Кагановича.

«Под его водительством выросло подземное царство — метро», — приводит слова работницы «Вечерка».

Так что столичный метрополитен был мощным политическим фактором в жизни страны. Люди, имевшие отношения к его строительству, впоследствии достигли высших постов в государстве.

Товарищу Ежову не повезло, хотя конец 1937 года — это звездный час его политической карьеры. Он был избран в Верховный Совет, но не от Свердловского района Москвы, а от Горьковской области. В столице же вместо наркома прошла Ольга Леонова, учительница и директор 175-й средней школы Свердловского района.

Ежов был арестован 10 апреля 1939 года, а расстрелян меньше чем через год.

Как это отразилось на рабочих, которые выдвигали его кандидатом, мы не знаем. Просьба о выдвижении была анонимной.

ЦИФРА

13 станций было открыто в составе первой очереди Московского метрополитена 15 мая 1935 года.

КТАТИ

Есть легенда, что в строительстве первой очереди метрополитена участвовали заключенные. Это не соответствует действительности хотя бы потому, что такое ответственное строительство нельзя было доверить заключенным. Метро строили добровольцы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Первый начальник Метростроя Павел Роттерт избежал репрессий. Нарком Лазарь Каганович спрятал его — перевел на научную и преподавательскую деятельность сразу после запуска первой очереди.