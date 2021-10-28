Цифровизация изменила медиакультуру

Медиаэксперты Кирилл Чирясов, Александр Мащенко и Евгений Сафронов (слева направо) приняли участие в деловой программе Международного форума русскоязычных вещателей. Спикеры рассказали, как цифровизация повлияла на способы подачи информации и медиакультуру в целом / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 28 октября, в столице стартовал Международный форум русскоязычных вещателей. Эксперты в области медиа обсудили тренды отрасли и особенности поведения современной аудитории.

Форум начался с круглого стола на тему: «Особенности работы русскоязычных электронных СМИ: новые форматы и новые возможности». Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Вартанова отметила, что цифровизация оказала влияние на все сферы жизни. И медиа стоят в центре этого глобального процесса.

— Люди все больше времени проводят в цифровых СМИ, аналоговых медиа — читают блоги, соцсети, мессенджеры. Теоретики даже предлагают ввести в обиход новый термин «цифровая молодежь». Это то поколение, которое уже родилось в условиях «цифры». Они обладают высоким уровнем интернет-грамотности, умеют разбираться в информации, — говорит Вартанова.

По ее словам, благодаря цифровизации традиционные СМИ могут легче выйти на международный рынок.

— Если раньше, чтобы посмотреть иностранные медиа, нужно было иметь кабельное ТВ, то сейчас мы все читаем зарубежные мессенджеры, социальные сети и другие источники информации. Медиа работают без ограничений, они разрушили границы государств, — добавила Елена Вартанова.

Также из-за цифровизации поменялось поведение зрителей и читателей, считает эксперт. Сегодня аудиторию перестал удовлетворять массовый контент. Теперь потребители делятся на группы по интересам.

— Основной тренд подачи информации — это визуализация медиаконтента. Даже радио сегодня становится «с картинкой». Еще один тренд — неуникальный новостной контент. Потребителям не важно, кто первоисточник, они обращают большее внимание на канал информации, — отметила Елена Вартанова. — Традиционные и аналоговые медиа становятся брендами. Иногда блогер может оказывать большее влияние на аудиторию, чем профессиональное СМИ.

На круглом столе генеральный директор информационного агентства Евгений Сафронов рассказал об итогах аналитического исследования «Культура и культурные индустрии в РФ».

— Сейчас сфера культуры представляет собой не столько совокупность авторов и исполнителей, театральных и концертных коллективов, залов, кинотеатров, выставок, библиотек, сколько совокупность устройств и технологий, петабайты информации, сотни миллионов медиафайлов, трансляций и досуговых сервисов, используемых миллиардами людей. Соответственно, направления и темпы развития культурной экономики всего мира определяются индустрией информационных технологий, — рассказал Евгений Сафронов.

По его словам, еще один мировой тренд — создание монополий. Крупные компании создают множество культурных сервисов — онлайн-кинотеатры, сайты для продажи билетов и прослушивания музыки. Создают собственный видеоконтент.

— В борьбу за владение культурными индустриями включились и другие компании, в частности банки, которые включают в свои экосистемы такие сервисы, — отметил Сафронов.

В рамках деловой программы также прошли круглые столы на темы, касающиеся будущего СМИ, развития телевидения и новых каналов информации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества:

— Поддержка русскоязычных СМИ за рубежом — одна из важных тем, которой мы уделяем большое внимание. Уже несколько лет мы реализуем проект «Спутник Про», в рамках которого иностранные журналисты приезжают в Москву, чтобы повысить уровень профессионального мастерства. Еще один проект «Школа реальной журналистики» создан для российских репортеров, которые могут пройти обучение за рубежом.