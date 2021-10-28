Добровольцев можно узнать по униформе и бейджу

Волонтеры Дмитрий Зайкин (слева) и Антон Мальцев выбирают в магазине продукты для пенсионерки Натальи Николаевны, которая обратилась за помощью на горячую линию акции «Мы вместе» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

28 октября на базе столичного ресурсного центра «Мосволонтер» стартовала акция «Мы вместе». Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился вместе с добровольцами на выполнение заявок.

В здании ресурсного центра «Мосволонтер» на Ленинградском проспекте утром многолюдно. Здесь собрались добровольцы, которые сегодня пойдут выполнять первые заявки от москвичей.

— Обязательно носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию, — инструктирует волонтеров сотрудник ресурсного центра Ольга Дементьева.

Она также напоминает, что при передаче заказа в квартиру к человеку заходить нельзя, принимать благодарности и подарки тоже запрещено.

— Просто оставьте пакет с продуктами у входа, позвоните в дверь и отойдите на безопасное расстояние, — поясняет Ольга Дементьева. — Затем дождитесь, когда человек откроет дверь, возьмет пакет с товарами, чтобы убедиться, что все хорошо.

Среди добровольцев — совершенно разные люди. Есть педагоги, офисные работники, студенты. 22-летний Иван Татошкин недавно окончил высшее учебное заведение, сейчас подрабатывает.

— В нерабочие дни дел нет, решил, что смогу тогда помочь людям, — рассказывает он.

Такой опыт у него не первый, до этого в 2018 году он был волонтером на чемпионате мира по футболу.

— Узнал об акции «Мы вместе» из письма, которое пришло на почту, и решил откликнуться, — добавляет Иван.

В этот раз, помимо средств защиты, всем волонтерам выдают специальную униформу. Там перчатки, шапка, толстовка и теплый жилет — все с символикой акции.

Антон Мальцев и Дмитрий Зайкин тоже стали добровольцами и в течение всех нерабочих дней будут разносить продукты нуждающимся. Антон работает инженером, а Дмитрий учится в университете.

— Нам дали заявку в Центральном округе, нужно купить продукты 68-летней женщине, — рассказывает Антон.

Наталья Николаевна, как выясняется из телефонного разговора, человек не только пожилой, но и страдающий несколькими хроническими заболеваниями. Поэтому и решила очередной всплеск пандемии пересидеть дома, а за помощью обратиться к волонтерам.

— Она просила выбирать в магазине самые качественные и свежие товары, — добавляет Дмитрий.

До пункта назначения волонтеры добираются на машине. Пробок в городе гораздо меньше, ведь сегодня фактически выходной день.

— Так, посмотрим, что там по списку, — говорит Антон, — огурцы, сыр, сахар, картофель, творог, хлеб, бумажные полотенца и стиральный порошок.

Задача непростая, нужно уложиться в тысячу рублей. Но ребята опытные, выискивают хорошие товары по скидкам.

— Дима, творог она просила свежий, а такого я тут не вижу, надо звонить ей, — предлагает Антон.

После короткого разговора с пенсионеркой волонтеры убирают этот товар из списка, зато в нем появляется масло.

На кассе они быстро оплачивают покупки и выезжают на указанный в заявке адрес. В дверях их встречает худенькая женщина.

— Спасибо большое, уже не первый раз обращаюсь к вам, молодцы, что так быстро, — благодарит пенсионерка.

На лице добровольцев улыбки, это видно по глазам, ведь они в масках. Антон и Дима явно рады, что помогли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Зорин, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:

— Наши граждане — очень неравнодушные люди. Оказать помощь готовы 2500 человек. Некоторые уже помогали ранее, а кто-то решил присоединиться впервые. Для всех волонтеров акции мы разработали униформу и бейджики — это необходимо, чтобы максимально защитить наших заявителей от мошенников. Обратиться за помощью можно, позвонив по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11.