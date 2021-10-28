Живописные берега реки стали местом отдыха и прогулок

Москва 1954 года. Этот кадр из советской кинокомедии «Верные друзья» снят на набережной реки Яузы / Кадр из фильма «Верные друзья» / 1954 год

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Превратить берега Яузы в ухоженные места для отдыха горожан столичные власти хотели еще полвека назад. В наше время идею проекта возродили и доработали.

Живописные берега

«Во многих местах берега Яузы живописно окружены зелеными массивами. К сожалению, набережные реки не благоустроены. Вопрос о благоустройстве берегов Яузы от парка культуры и отдыха «Сокольники» до реки Москвы обсуждался на заседании исполкома Моссовета. Решено живописные берега Яузы превратить в места прогулок и отдыха для населения, а фарватер реки — в речную пассажирскую магистраль».

13 мая 1960 года

В наши дни на северо-востоке столицы создают крупнейший в Европе парк «Яуза». Он протянется от МКАД до Ростокинского акведука. Работы по созданию комфортного пространства для отдыха жителей всех возрастов начались пять лет назад. В этом году привели в порядок пойму притока Яузы — реки Чермянки. Как рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства, скоро здесь заработает эколого-просветительский центр. Его посетители могут узнать о востребованных экопрофессиях.

16 октября 2021 года.

Гостиницы у вокзалов

«В президиум Моссовета внесено предложение построить 4 новых гостиницы. Две большие гостиницы по 800 номеров намечается построить у Курского вокзала и у вокзалов на Комсомольской площади. Для двух гостиниц по 200 номеров предлагается использовать типовые проекты школьных зданий.

Нужно, чтобы это предложение было как можно скорее рассмотрено».

11 июня 1939 года.

Новые отели строят в Москве и сегодня. Так, в этом году в городе введут в эксплуатацию 13 гостиниц. Еще около 20 зданий сейчас проектируется.

— За последние несколько лет мы на треть обновили «звездный» гостиничный фонд — впервые за всю историю Москвы, — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

3 октября 2021 года.

Всеобщая перепись

«Московское городское управление народнохозяйственного учета ведет сейчас усиленную подготовку к предстоящей всесоюзной переписи населения. <…> Президиум Моссовета обязал управляющих домами, комендантов, частных застройщиков и др. установить к 1 октября количество жильцов каждого дома. Эти данные будут учены статистиками при обходе домовладений».

1 октября 1936 года.

До 15 ноября 2021 года москвичи могут принять участие во Всероссийской переписи населения. Это можно сделать из дома, через портал gosuslugi.ru, или в центрах госуслуг «Мои документы». Специалисты помогут заполнить электронную анкету. Никакие персональные данные, в том числе имя, фамилию или номер паспорта, сообщать не придется. В анкете общие вопросы.

13 октября 2021 года.