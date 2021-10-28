Предмет первой необходимости

Москвич Виктор Комаров в подаренной друзьями шапке-ушанке. И в маске — еще одном вынужденном модном тренде последних лет. / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичи, готовясь к предстоящей зиме, стали активно закупаться теплыми головными уборами, в том числе шапками-ушанками. «Вечерняя Москва» выяснила, почему эти шапки, история которых связана с Гражданской войной и эпохой застоя и которые стали для иностранцев символом русской армии и России в целом, все еще остаются востребованными.

Столичный дизайнер Игорь Гуляев вспоминает, что с шапками-ушанками он впервые познакомился задолго до начала своей творческой карьеры — в детстве.

— Носил ушанку из кролика, когда учился в первом классе, — рассказал он. — Тогда вся страна ходила в школу в них. Кажется, я даже помню цену — шапка стоила 12 или 20 рублей. Я несколько раз забывал забирать ее после занятий, и мама ругалась. Говорила, что новую не купит. Я, собственно, и не горел желанием ее носить. Как и многим детям, мне нравилось ходить без головного убора.

В советские времена москвичи носили несколько вариантов ушанок — из цигейки (овчины), искусственного меха и кролика.

— Были еще и очень дорогие — их я тоже помню. На рынке продавалась так называемая шапка собачья. Стоила 120 рублей. По тем временам очень дорого. У соседа была такая. Ему все советовали эту шапку привязывать резинкой, чтобы не сорвали с головы. За такие деньги люди могли и на преступление пойти.

Конечно, история ушанки началась куда раньше ХХ века. Ее близким родственником был так называемый русский треух. В XVII столетии эту шапку использовали крестьяне в самых холодных частях страны. Треух защищал от ветра, грел голову и шею. Все благодаря особому строению — одна часть покрывает голову, а другую, состоящую из нескольких меховых лопастей, можно было использовать в зависимости от погодных условий: если холодно, соединить наушные лопасти под подбородком, если тепло — завязать на макушке.

Во времена Гражданской войны по приказу адмирала Александра Колчака шапку, очень похожую на современную ушанку, сделали частью униформы белогвардейцев.

Тогда она так и называлась — «колчаковка». Но после победы Красной армии она оказалась под запретом. Красные носили суконную конусовидную буденовку, куда менее теплую и оттого — менее полезную. Лишь после войны с Финляндией, когда многие советские солдаты погибли из-за переохлаждения, ушанку «реабилитировали» — снова сделали официальной частью униформы.

В армии шапки-ушанки носят до сих пор. Военнослужащие обязаны носить их на улице зимой и в холодные месяцы осени и весны. Вещь эта до сих пор довольно полезная. На внутренней части козырька шапки-ушанки солдат держит важный элемент быта — три иголки с нитками. Сама же шапка часто становится в руках военнослужащего сосудом для складирования вещей. Ну и, конечно, основное предназначение шапки в армии — это защита хозяина от переохлаждения. Во время учений и стрельб она просто жизненно необходима.

Среди гражданских моду носить шапки-ушанки в 50–70-х ненамеренно вводил Леонид Брежнев. Пыжиковая шапка из меха олененка (пыжика) — легендарный символ брежневской эпохи. В любом обществе предметы используют для манифестации своего положения. Так вот, носить шапку, как у генерального секретаря, в столице тогда было престижно и модно.

К концу века головной убор постепенно уходил в прошлое. Вернее, появлялись альтернативные варианты , которые теснили ушанку. Однако полному ее исчезновению мешали особенности климата. Все-таки и в Москве довольно холодные зимы.

В 80-е и 90-е ушанка превратилась в аксессуар, стильный элемент одежды. Современных покупателей подстегивают приобрести ту или иную модель не морозы и не стремление продемонстрировать свой статус, а желание создать некий образ, подчеркнуть индивидуальный стиль.

Игорь Гуляев отмечает, что во всем мире шапка-ушанка — такой же узнаваемый российский и, в частности, московский символ, как, например, матрешка.

— На Красной площади часто можно увидеть иностранцев, гуляющих в наших разноцветных искусственных шапках с кокардой. Ведущие мировые бренды, продающие одежду в России, имеют в своих коллекциях собственные варианты шапки-ушанки, — говорит он.

Ушанки бывают очень дорогими. И делают их из самых разных материалов. По словам дизайнера, они могут выглядеть необычно — с этими головными уборами можно проводить интересные эксперименты. Например, когда в моду пришел оверсайз (одежда свободного покроя. — «ВМ»), дизайнеры делали шапки гипертрофированно большими, объемными.

— Коронавирус тоже влияет на моду. Из-за кризиса мы думаем о ценовой категории, — добавил дизайнер. — Московская молодежь не особенно интересуется, из чего сделана шапка. Ребята хотят, чтобы было недорого и стильно. Ушанка может быть из искусственного меха с болоньей, набита синтепоном или пухом. Мы даже делали ушанки из полиэтилена.

Она не так хорошо согревает хозяина, но при этом вызывающая и веселая — молодежь может себе такое позволить. Сегодня в моде нет правил.