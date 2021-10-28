Неограниченные возможности

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Москвичка Диана Багаутдиновапобедила на европейском чемпионате профмастерства Euroskills Graz 2021 в компетенции «Сварочные технологии». 28 октября «Вечерняя Москва» выясняла у девушки, как находить красоту в работе, на которую даже смотреть без специальной защиты нельзя.

Диана поступила в колледж после девятого класса.

— На втором курсе была сварочная практика, — вспоминает она. — С тех пор я и занимаюсь сваркой. В 2018 году победила на национальном чемпионате и начала готовиться к европейскому.

Несмотря на то что своими достижениями девушка опровергает известные гендерные стереотипы, она старается не акцентировать внимание на мужском и женском в профессии.

— По-моему, в данном случае неважно, кто ты — девушка или парень. Все люди должны заниматься тем, что им нравится, — считает Диана. — У меня есть любимое дело. ля меня в сварке интересно то, что с нуля можно создать вещь. И мне нравятся швы. Люблю, когда работа выполнена красиво.

После победы на международном чемпионате Диана занялась преподаванием.

— В последние годы я большую часть времени посвящаю развитию навыков, — признается она. — С девяти утра до шести вечера на работе.

Свободного времени мало, но девушка выделяет часок-другой на прогулки в столичных парках, зеленых зонах — ей, например, нравится Волжский бульвар.

Но больше всего она любит Москву не за блеск городских пейзажей, а за профессиональные возможности, которые ей дает жизнь в столице.

— Сложнее всего дойти до нацфинала и победить там, — уверена сварщица. — Во многих колледжах нет такого финансирования, как в московских учебных заведениях.

Здесь доступны качественные расходные материалы и инструменты. И здесь очень хорошие тренеры.

СПРАВКА

В 2018 году Диана Багаутдинова стала лучшим молодым сварщиком России в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске. Теперь она еще и чемпионка Европы. За 70-летнюю историю движения WorldSkills Диана стала первой девушкой, победившей в компетенции «Сварочные технологии» в международных соревнованиях такого уровня.