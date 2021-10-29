Исследование: каждый десятый мужчина читает романтические книги

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Чаще всего литературой интересуются женщины. На них приходится две трети от общего числа почитателей книг. И, вопреки привычному мнению, именно прекрасный пол в основном читает бизнес-литературу. А каждый десятый интересующийся романтической литературой — мужчина. Об этом говорится в исследовании Центра мониторинга и анализа СМИ Тамисаж, которое есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

Эксперты проанализировали в социальных сетях литературные предпочтения 900 тысяч пользователей, которые были подписаны на те или иные литературные паблики. И, согласно выводам исследования, женщины чаще интересуются литературой — на них приходится две трети от общего числа любителей книг.

— Многое зависит не только от выбранного жанра, но и от конкретного автора. Так, самым «мужским» жанром оказалась фантастика — 55 процентов ее почитателей являются мужчины. При этом показатель может существенно меняться в зависимости от автора. К примеру, среди тех, кто интересуется творчеством Дмитрия Глуховского, мужчины составляют 60 процентов, а вот у самого популярного паблика про Стивена Кинга с небольшим перевесом превалирует женская аудитория, — отмечается в документе.

Разница наблюдается даже в типично «женском» жанре романтических и любовных книг. У некоторых авторов доля мужских подписчиков может достигать 19 процентов, в то время как у других — быть на уровне одного-двух процентов. При этом, как подчеркнули эксперты, «каждый десятый мужчина интересуется романтической литературой».

— Вопреки некоторым стереотипам, бизнес-литература и книги по саморазвитию не являются исключительно интересом мужчин. Данной тематикой в 70 процентах случаев интересуются именно девушки и женщины, — говорится в исследовании.

Также эксперты проанализировали возраст любителей литературы. Самое равномерное распределение по возрасту оказалось в сообществах и страницах, посвященных классической литературе. По мнению специалистов, это связано с тем, что «молодые люди, вероятно, подписались для прохождения учебы, а более старшее поколение — чтобы вспомнить или восполнить свои пробелы в школьной программе».

— В других же случаях существуют сильные диспропорции. К примеру, фантастика интересна, прежде всего аудитории 26–35 лет, а вот подросткам и людям старшего поколения — не очень. В частности, доля аудитории 45 плюс составляет только 4,5 процента, — отмечается в документе.

В жанре романтической литературы видно сильное разделение на поджанры. Любовная литература пользуется спросом, прежде всего, у аудитории в возрасте от 26 до 35 лет — на них приходится 54 процента от всех почитателей жанра. А вот романтические романы с элементами фэнтези нравятся более молодой аудитории. Например, каждый десятый подписчик моложе 18 лет, притом что у современных любовных романов такой аудитории практически нет, заключили эксперты.

Продажи книг в России в этом году на фоне пандемии коронавируса выросли на три процента, а в столице — на пять, рассказывали «ВМ» эксперты. Так, основные продажи в стране приходятся на книги в мягком переплете, а по жанру — на учебную литературу. Такие книги легче и дешевле, а также занимают меньше места в сумке, пояснил он. В среднем купить книгу в твердом переплете в столице можно за 395 рублей, а в мягком переплете — за 235 рублей.