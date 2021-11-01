Московские школьники проверят свои знания иностранных языков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городской методический центр подготовил для школьников столицы конкурсы, которые помогут не только прокачать знания иностранных языков, но развить творческие способности.

— Изучение иностранных языков позволяет школьникам успешно ориентироваться в мультикультурном пространстве мегаполиса, путешествовать, повышает конкурентность учащихся как будущих специалистов, поэтому появление большого количества конкурсов на иностранных языках — естественный отклик столичной системы образования на запрос времени. А интеграция методик обучения иностранным языкам и театральной педагогики позволяет сделать и обучение, и состязания яркими, творческими, продуктивными, — отмечает директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Так, ученики 5–11 классов, владеющие французским языком, могут принять участие в конкурсе чтецов «Le Salon poétique». Школьникам предлагают прочитать любимые стихотворения или отрывки из прозы; приветствуются также произведения собственного сочинения. Свое выступление необходимо снять на камеру, а затем разместить видеоролик в личном кабинете на сайте Городского методического центра. Во время записи можно использовать музыку, декорации и мультимедийные презентации.

Ребят, увлекающихся литературой и театром, заинтересует конкурс «Мир иностранных языков». Для участия необходимо написать сценарий театральной постановки, снять свое выступление на камеру и отправить жюри. Это могут быть драматические монологи, мюзиклы, кукольные представления или спектакли, в основу которых легли классические или фольклорные сюжеты, современные произведения для детей или истории собственного сочинения.

Учеников 7–11 классов ждут на конкурсе «World Languages». Он проводится в два этапа. На первом ребята выполняют различные задания на иностранном языке. Так, им нужно извлечь информацию из неадаптированных текстов, правильно заполнить анкету, используя данные кейса, продемонстрировать коммуникативные навыки, умение работать с цифровыми инструментами и создавать инфографику. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, переходят на второй этап, где им предлагается разработать экскурсию для иностранных туристов, путешествующих по Москве, и записать аудиогид на выбранном языке.

Еще один конкурс для ребят средних и старших классов — «Trend Watcher». Школьники должны изучить историю выбранной профессиональной области и продумать перспективы ее развития. Для этого им необходимо провести форсайт-исследование: собрать актуальные данные, экспертные мнения и построить обоснованный прогноз. Лучшие работы будут объединены в каталог «Будущее профессий».