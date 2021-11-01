Местные бренды теснят федеральные

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Горожане и гости города голосуют за лучших, на их взгляд, производителей цельного пастеризованного молока.

Борьба в этой номинации развернулась очень упорная, и явных лидеров нет. С небольшим отрывом лидирует компания «Вимм-БилльДанн», на втором месте ПЛЗ «Парламат МК», на третьем — Рязанский агромолочный.

— Столь сильная конкуренция не удивляет, потому что молоко — один из самых востребованных продуктов, — рассуждает маркетолог Артем Машковский. — Удивляет и радует, что в число наиболее популярных производителей наряду с крупными компаниями попадают и совсем небольшие, выпускающие локальные бренды. Это значит, что качество их продукции довольно высоко.

Как пояснил эксперт, молочный рынок в Москве стремительно развивается.

— По данным Мосгорстата, в 2019 году каждый москвич в среднем употребил 252 литра молока и молочных продуктов. А в 2020 году — уже 291 литр: это весьма существенный прирост, — пояснил Машковский. — Одна из главных причин, я думаю, в том, что «молочка» — самый доступный на сегодня источник животного белка. Мясо, курица и рыба дорожают более чем на 10 процентов в год, а цены на молочные продукты растут не столь существенно. Неудивительно, что многие горожане переходят на них. В дальнейшем, я думаю, этот тренд сохранится. И это хорошо, потому что недопотребление молока и молочных продуктов у нас — около 38 процентов по сравнению, скажем, с США.