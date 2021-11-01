Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Местные бренды теснят федеральные

Никита Миронов

Общество
Местные бренды теснят федеральные
Фото: Pexels

Горожане и гости города голосуют за лучших, на их взгляд, производителей цельного пастеризованного молока.

Борьба в этой номинации развернулась очень упорная, и явных лидеров нет. С небольшим отрывом лидирует компания «Вимм-БилльДанн», на втором месте ПЛЗ «Парламат МК», на третьем — Рязанский агромолочный.

— Столь сильная конкуренция не удивляет, потому что молоко — один из самых востребованных продуктов, — рассуждает маркетолог Артем Машковский. — Удивляет и радует, что в число наиболее популярных производителей наряду с крупными компаниями попадают и совсем небольшие, выпускающие локальные бренды. Это значит, что качество их продукции довольно высоко.

Как пояснил эксперт, молочный рынок в Москве стремительно развивается.

— По данным Мосгорстата, в 2019 году каждый москвич в среднем употребил 252 литра молока и молочных продуктов. А в 2020 году — уже 291 литр: это весьма существенный прирост, — пояснил Машковский. — Одна из главных причин, я думаю, в том, что «молочка» — самый доступный на сегодня источник животного белка. Мясо, курица и рыба дорожают более чем на 10 процентов в год, а цены на молочные продукты растут не столь существенно. Неудивительно, что многие горожане переходят на них. В дальнейшем, я думаю, этот тренд сохранится. И это хорошо, потому что недопотребление молока и молочных продуктов у нас — около 38 процентов по сравнению, скажем, с США.

Читайте также:
Молокопроизводительмосковское качество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Неделя честных признаний

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасались все, кроме Михалыча

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Все мнения
О проекте