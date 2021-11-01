Кефир оказался слишком кислым, а некоторым сортам не хватает дрожжей

Москвичка Татьяна Осипова выбирает кефир. Эксперты советуют брать продукт с минимальным сроком хранения — он куда более полезный, чем «долгоиграющий» / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил кефир брендов «Простоквашино», «Чабан», «Свежее завтра», «Большая кружка», «Рузский» и «Сарафаново» жирностью 2,5 процента.

У двух последних на упаковке есть пометка «Кефир для питания детей дошкольного и школьного возраста». Это значит, что к продукту предъявляются более серьезные, чем к обычному кефиру, требования. Например, по содержанию дрожжей. И что же выяснилось? В кефире «Рузский» дрожжей оказалось в 4,6 раза больше максимально допустимого. А в «Сарафанове» их практически нет совсем!

— Это значит, что перед нами вообще не кефир! — пояснила ведущий специалист экспертного центра Анна Плахотник.

Кстати, в кефире торговых марок «Свежее завтра» и «Большая кружка» дрожжей существенно меньше, чем полагается.

Органолептические показатели большинства участников теста тоже неидеальны. Выше всего оценили эксперты вкус и запах образцов «Простоквашино» и «Сарафаново». У «Большой кружки» вкус и запах невыраженные, «Чабан» — слишком кислый, а «Свежее завтра» имеет привкус пастеризации.

В результате только два кефира, «Простоквашино» и «Чабан», признаны качественными и рекомендованы к покупке. Остальные образцы, в том числе предназначенные для детского питания, попали в список товаров с замечаниями.

— Сейчас, к сожалению, на полках супермаркетов много кефира, который полезным назвать нельзя, — рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. — Производители, страхуя себя от рисков не продать товар, делают кефир с трехнедельным сроком годности. А то и месячным! Между тем в настоящем кефире должно быть высокое содержание молочнокислых организмов и дрожжей. Последний показатель, например, на конец срока хранения должен составлять не менее 10 000 КОЕ/мл, то есть колониеобразующих единиц в миллилитре напитка. А фактически он бывает намного ниже. А значит, и пользы от кефира существенно меньше.

Как пояснила эксперт, имеет смысл покупать кефир с наименьшим сроком годности. В идеале — 5–6 дней. Еще один совет — не обращать внимание на приставку «био».

— Это маркетинговый ход! Пытаясь подчеркнуть некую экологическую ценность и натуральность продукта, «био» приставляют ко всему, что угодно, — рассказывает эксперт. — Недавно, например, я встретила детский «биотворог», который может храниться 1,5 месяца! За это время большая часть молочнокислых организмов просто погибнет, и творог, по сути, уже не будет кисломолочным продуктом.

Эксперт советует не покупать кефир впрок: ведь настоящий продукт — скоропортящийся.

— Каждый день можно выпивать 1–2 стакана кефира. Это отличный источник животного белка и кальция. К тому же кефир хорошо усваивается, — пояснила Кудрявцева.