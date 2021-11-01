Нашел снаряд — вызови саперов

Инспектор ДПС Владимир Полоцкий и железнодорожный рабочий Николай Чексий нашли снаряд / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

На территории бывшей станции «Москва Товарная» железнодорожники, которые занимались ремонтом путей, обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Ранним утром полицейские приезжают к бывшей станции «Москва Товарная». Сейчас она законсервирована и часть территории сдается в аренду.

— Мы периодически проводим проверки в местных автосервисах. Проверяем машины, в розыске они или нет, — рассказывает оперуполномоченный Линейного управления на станции Москва Павелецкая Олег Максимов.

Пока два инспектора ГИБДД осматривают автомобили и проверяют их номера по базам данных, к инспектору дорожно-патрульной службы старшему лейтенанту полиции Владимиру Полоцкому подходит мастер-железнодорожник Николай Чексий. Он обнаружил около путей какой-то снаряд.

— Мы проводили ремонтные работы: вырыли яму и наткнулись на снаряд, — рассказывает Николай.

Полицейские подъезжают к месту, оцепляют его. Из-за того что погода пасмурная и дождливая, яма уже заполнилась водой. Полицейские вызывают саперов и пожарных, чтобы те насосами откачали воду. Через несколько минут на место приезжают сотрудники МЧС и приступают к работе. Из воронки постепенно вырисовывается снаряд.

— Скорее всего, со времен Великой Отечественной войны тут лежит, — рассуждает Николай Чексий. — Почти 20 лет занимаюсь ремонтом железнодорожных путей, но такое вижу впервые.

Вскоре на место прибыли саперы войсковой части 01904. Они вытащили снаряд из лунки. Оказалось, что он без запала. Поэтому специалисты погрузили снаряд в машину и увезли его на полигон поселка Инженерный Красногорского района Московской области для уничтожения.

— Если вдруг вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на снаряды или патроны, то ни в коем случае нельзя их трогать, — советует сапер ОМОН на транспорте Виталий Семин. — Особенно нельзя их бросать в огонь, как любят делать дети. Это может привести к гибели. Самым правильным решением будет отойти от снаряда или патронов на безопасное расстояние и вызвать специалистов. Они обезвредят снаряд.