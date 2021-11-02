Проверенные временем хиты объявили новые сезоны

Актеры Александр Петров (Александр) и Елизавета Базыкина (Настя) на съемках сериала «Надвое» режиссера Валерия Тодоровского

В новом сезоне ставка телеканала «России» снова делается на сериалы. Но не на те мелодрамы, к которым мы привыкли и за которые канал не раз критиковали.

В плане — сплошь хиты с яркими сюжетными линиями и мощным актерским составом. Например, покажут «Елизавету». Юлия Хлынина, сыгравшая в сериале императрицу, уже ярко заявила о себе, и не раз. Например, она дивно хороша в «Полете». Тут — другое: борьба за власть и чувства, но в иные времена. Актерскую компанию молодой актрисе Хлыниной составят Александр Балуев, Виктор Раков, Артур Ваха и многие другие.

Без детективов не обойдется тоже. «Медиум» с Марией Порошиной уже в программе, а вот «Ключ от всех дверей» — еще в планах. Психолог Анна Королева занимается бизнестренингами и сеансами групповой психотерапии. Ее задача — помочь клиентам разобраться с конфликтами в семьях, расстаться с обидами и освободиться от стрессов, отравляющих жизнь. Ее пациенты приходят к ней в состоянии, близком к истерике, и она в прямом смысле слова возвращает их к жизни. Но, увы, она спасает других и не видит, что угроза нависла над ее собственной семьей. Режиссер картины — Максим Демченко.

Хит последнего времени — сериалы про адвокатов. Возвращение на экран одного их них, господина Кулагина, порадует многих — сериал «Кулагин и партнеры» прошел на ура. Леониду Кулагину предлагают должность куратора отдела нераскрытых преступлений, в котором работает его дочь Алиса. Перспектива работать с отцом ее не радует, отношения их далеки от идеальных, и то, что Кулагин всегда ставил в приоритет работу, а не семью, Алиса ему простить не может. Но работе эти трудности мешать не должны. Главные роли в сериале сыграли Леонид Кулагин и Алена Спивак.

Однако любители мелодрам без любимых блюд не останутся. Их ждут «Сын» Флюзы Фархшатовой с Дарьей Урсуляк и Антоном Филипенко, «Стенограмма судьбы» Давида Ткебучавы с Кариной Андоленко, а также «Когда закончится февраль» Елены Цыплаковой, где сыграли Марина Коняшкина и Сергей Перегудов.

Проверенные временем хиты на «России» тоже забывать не собираются. Любимый многими «Склифосовский» зайдет на девятый сезон, продолжатся и «Тайны следствия» (21-й сезон не шутка, а Мария Швецова, она же Анна Ковальчук, все так же прекрасна). В продолжение сериалу «Черное море» выйдет «Баренцево море» Олега Фомина (в ролях Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Игорь Петренко, Мария Машкова), а также «Холодные берега. Возвращение». Алина Новинская (Екатерина Вилкова) преступников больше не ловит, но будет активно противостоять маньяку.

Интерес представляют также проекты «Надвое» Валерия Тодоровского, где задействованы две самые шумно обсуждаемые звезды нашего времени — Данила Козловский и Александр Петров, — и, конечно, детективная история «Художник» Тимура Алпатова, где вы увидите Андрея Смолякова, Александра Горбатова, Дарью Урсуляк, Андрея Мерзликина и других.

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По словам актера Александра Петрова, получив сценарий картины «Надвое», он просто не смог от него оторваться. «Это бомба! Таких сценариев я в принципе еще не видел. Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой, я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще пригласить актеров — реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский состав фильма просто потрясающий, получаешь огромное удовольствие от работы...»