Построим новый рекорд: «Марьину Рощу» украсят необычные колонны

Заместитель главного инженера СМУ-8 Мосметростроя Дмитрий Файзрахманов (слева) и замначальника участка № 3 СМУ-8 Павел Клочко / Фото: Александр Попов / Пресс-служба АО Мосметрострой

2 октября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Уже готовы основные конструкции вестибюля.

Работы на станции идут как на поверхности, так и под землей. Вестибюль украсили витражными стеклами.

— Строители установили более 200 квадратных метров светопрозрачных стеклопакетов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Таким образом, сейчас тепловой контур вестибюля закрыт. Это позволит выполнять внутренние отделочные работы пассажирской зоны.

Сегодня готовность вестибюля оценивают в 85 процентов. На объекте идут монтаж инженерных сетей и укладка гранита, завершаются работы по облицовке фасадов.

К слову, изюминкой наземных павильонов станут колонны, выполненные в форме шаров. Их изготавливают в отдельной мастерской по уникальной технологии.

— Шары выдувают из стальных кубов в гладкие сферы, — пояснил заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 8 «Мосметростроя» Дмитрий Файзрахманов. Устанавливать колонны начнут в 2022 году.

Вестибюль станции уже стал уникальным для столичного метро сооружением, потому что его решили сделать четырехэтажным. Два уровня на поверхности, еще два — под землей. Обусловлено это расположением инженерных коммуникаций и тягово-понизительной подстанции — электрического сердца «Марьиной Рощи». Он питает в том числе и самый длинный наклонный ход, который может стать рекордсменом по своей протяженности в столичной подземке.

— Его длина составляет 130 метров, — сообщил Дмитрий Файзрахманов. — Полутора метров не хватило до рекорда по протяженно- наклонного хода, который существует в питерском метро.

Под землей работы ведутся на станционном комплексе и пересадке.

— В данный момент в тоннелях гидроизолируют чугунную отделку, — добавил Файзрахманов.

Сооружаемая «Марьина Роща» БКЛ располагается непосредственно под действующей одно именной станцией Люблинско-Дмитровской линии. Расстояние между ними минимальное — шесть метров. А глубина заложения строящейся станции — 67 метров.

— Именно поэтому большая часть делается вручную. Так, от горной породы с помощью буровзрывных работ освобождали тоннели и средний станционный зал, — пояснил Файзрахманов.

ЦИФРА

67 метров составляет глубина станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро.

КСТАТИ

Проектирование и строительство новых станций на восьми линиях столичного метрополитена запланировано на 2022–2024 годы. Появятся 25 станций и 3 электродепо.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Стеклопакеты для вестибюля «Марьиной Рощи» сложны по форме. Их вырезали по кон туру будущего прилегания декоративных элементов сфер из стали.