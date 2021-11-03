Слаще мармелада: полезные и необычные блюда из тыквы

Фото: unsplash

Сезон тыквы в самом разгаре! А длинные выходные — подходящее время, чтобы приготовить что-нибудь вкусное и необычное из этой рыжей красавицы. О пользе тыкв «Вечерке» рассказала повар Татьяна Иваненко.

Наши предки не зря так ценили тыквы — они и хранятся прекрасно, и имеют массу вариантов использования. Выращенные у нас плоды не деревенеют так, чтобы становиться посудой, но зато очень полезны и вкусны. Но самое главное, из тыкв одинаково хорошо получаются и первые блюда, и вторые, и десерты, их сушат и маринуют — словом, это совершенно уникальный в использовании овощ. В ней содержится такое количество витаминов, полезных веществ и микроэлементов, что переоценить ее значение для человека просто невозможно. Для меня тыква вообще лежит в основе здорового рациона: мы ее используем в семье круглогодично.

Кстати, врачи говорят, что эту красавицу полезно употреблять для профилактики малокровия и атеросклероза, а уникальное сочетание в ее мякоти калия и магния позволяет бороться с отеками, а многие хозяйки делают из тыквы весьма эффективные маски для лица. Я затрудняюсь сказать, что для меня как для повара в тыкве ценнее — ее свойство становиться гарниром или десертом. Но я знаю, что вкуснее осеннего тыквенного пирога с корицей нет ничего.

Гарнир для радости

Крупные куски тыквы замаринуйте в бальзамическом соусе и меде, а потом запеките в духовке. Это изумительный гарнир для птицы, особенно для индейки.

Маринад с корицей

Тыква, для маринада — 2 л воды, 0,5 ст. ложки уксусной кислоты, 1 ст. ложка лимонной кислоты, 10 шт. гвоздики, 5 шт. лавровых листов, 1 кг сахара, 1 ст. ложка корицы. Тыкву нарежьте, отварите 5 минут в воде с небольшим количеством уксуса, откиньте на дуршлаг, разложите по банкам и залейте кипящим маринадом и укупорьте.

Салат «Метла»

Свеклу отваренную натрите на терке, добавьте мелко порубленные грецкие орехи и натертую сырую тыкву (половину от объема свеклы), и яблоко по вкусу. Салат можно заправить растительным маслом или сметаной.

Сладкая паста «Объедение»

3 кг тыквы, 500 г кураги, 1 кг сахара, 1 лимон. Тыкву и курагу пропустите через мясорубку, перемешайте и добавьте сахар. Поставьте массу на огонь и варите 45 минут, до закипания на сильном огне, а затем на небольшом. За 15 минут до окончания варки добавьте пропущенный через мясорубку лимон. Массу горячей разложите по банкам и храните в холодильнике.

Жаренка с беконом

Тыкву нарежьте на брусочки, присолите и подержите под гнетом. Затем обжарьте бекон, выберите кусочки мяса и обжарьте в жире кусочки тыквы. Разложите их в глубокую форму, посыпьте кусочками бекона, облейте чуть разведенной в воде сметаной с небольшим количеством соли и запеките в духовке.

Фото: Рexels / Nataliya Vaitkevich

Чудо-ваза

Полностью освобожденная от мякоти тыква после подсушивания может превратиться в волшебную экзотическую вазу для сделанных из кусочков фруктов цветов. Такую подачу десерта не забудет никто!

Тыкваренье с апельсином

1 кг тыквы, 2 апельсина, 10 г лимонной кислоты, 200 г сахарного песка. Тыкву очистите от семян, нарежьте крупными кусочками. Апельсин нарежьте вместе с кожурой и удалите семена. Смешайте тыкву с апельсином и пересыпьте сахарным песком и лимонной кислотой. Оставьте до появления сока. Затем поставьте на огонь и кипятите 5 минут, после чего разложите по банкам и укупорьте.

Горшочек, вари!

Срежьте верх тыквы, выберете мякоть, треть ее нужно оставить, остальное заморозить. Макароны альденте (отваренные не до конца: снаружи мягкие, внутри твердые. — «МВ») смешайте с обжаренным луком и мясным фаршем и кусочками мякоти, нафаршируйте смесью тыкву, добавьте сливки и, накрыв тыкву «крышечкой», отправьте ее в духовку. Подавать на стол тыкву целиком, горячей.

Улитки

Тыкву потушить в масле до размягчения, добавить сахар и корицу. Слоеное тесто раскатать, разрезать на треугольники, на каждый выложить начинку и скатать, чтобы получились «улитки». После выпекания их посыпают сахарной пудрой.

Фитнес-каша

Замороженную прежде тыкву вскипятите и откиньте на дуршлаг, затем добавьте в пшенную кашу на стадии полуготовности последней. Когда тыква разварится, посыпьте кашу орешками и изюмом. Завтрак будет очень полезным и сытным — до обеда энергии точно хватит!

Идеал для карвинга

Если хотите потренироваться в фигурной резьбе по овощам и фруктам (карвинге), лучше тыквы объекта не найти. Освойте искусство резчика!

Драники тыквенные

Тыкву натрите на терке, смешайте с тертой морковью, посолите и посахарите слегка, добавьте яйца и муку, чтобы получилось тесто как для оладьев. Обжаривайте оладушки на сковороде с двух сторон, подавайте со сметаной и медом.

Мясной секрет

Картофель очистить, нарезать кружочками, выложить вниз формы. Тушеное мясо, нарезанное как бефстроганов, выложить на картофель, сверху положить слой обжаренного лука, затем слой натертых яблок, а затем широкий слой натертой и припущенной в масле тыквы. Запеканку заливают сливками и отправляют в духовку на 1,5 часа.

Маски, но не шоу

Хеллоуин прошел, но подсвечники из тыкв могут радовать и восхищать в любое время.

тыква хеллоуин

Тыквенник с творогом

Творог смешайте с небольшим количеством манной крупы, изюмом, добавьте сахар, яйца, размешайте до однородности. Тыкву натрите, обжарьте на сливочном масле, добавьте сахар и корицу по вкусу и смешайте с творогом. Массу выложите в высокую форму и запекайте как запеканку.

УВИДЕТЬ КРАСОТУ

Самые громадные тыквы из выращенных в России в этом году до 7 ноября представлены на выставке в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Безусловный хит выставки — тыква весом свыше 692,5 килограмма, остальные участницы «забега» тоже хороши.

Участники выставки — победители I Всероссийского конкурса по выращиванию тыкв-гигантов. С тыквами можно фотографироваться! Аплодируем герою: самую большую тыкву уже четвертый год подряд выращивает Андрей Гусев из Луховиц.

КАК ВЫРАСТИТЬ ГИГАНТА

Выращивать тыквы огромными можно только при соблюдении особой технологии. Главный ее принцип: основная плеть отпускается примерно на 7,5 метра, после чего ее конец обрезают и прикапывают.

Следующие плети отпускают на 3–3,5 м. Каждая последующая должна быть короче предыдущей, все остальные плети обрезают. После появления на основной плети третьего плода остальные завязи удаляют. По достижении тыквой размеров с мяч их срезают, оставляя одну — главную!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

— Тыквы очень красиво выглядят на грядках весь сезон, они придают им какой-то сказочный вид, особенно если вы посадите растения разных сортов, то есть разных цветов и форм. Но обратите внимание и на декоративные тыквы! Они очень легки в выращивании, а любую беседку или опору превратят в экзотику! Хранятся такие тыквы долго, умиляют и восхищают своим видом, используются для украшения дома.