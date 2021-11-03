«Человек бессилен»: россиян призвали приготовиться к опасным климатическим явлениям

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Предыдущее десятилетие стало самым теплым в истории человечества, говорится в исследовании Всемирной метеорологической организации. Чего ждать от климата в ближайшие годы, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

По словам климатолога Всемирного фонда дикой природы Алексея Кокорина, жителям России стоит приготовиться к «усилению опасных климатических явлений». Их характер будет зависеть от особенностей конкретного региона, пояснил эксперт.

— Для северо-запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на юге России будут засухи и сильная жара, которой в Москве не было никогда, — рассказал климатолог.

Для жителей Центральной России основной проблемой станут интенсивные осадки и «волны жары», добавил Кокорин. Все эти факторы, по словам эксперта, являются составляющими глобального потепления.

— Для Москвы будут актуальны сильные ветра, резкие выпадения осадков в виде снега или дождя. Осадков станет не намного больше, но изменится их характер. Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства. Также москвичам стоит подготовиться к волнам жары. Раньше они случались раз в 50 лет. Если глобальное потепление достигнет четырех градусов, аномальная жара будет приходить почти ежегодно. Если потепление дойдет до двух градусов — волны жары будут случаться раз три года, — пояснил климатолог.

Собеседник «ВМ» выразил надежду на то, что к концу века среднегодовая температура все же не повысится на четыре градуса. Сейчас мировое сообщество пытается предотвратить это и все меры принимаются с расчетом «на будущее», подчеркнул он.

Также климату Центральной России грозят задержки в наступлении сезонов, сообщил «ВМ» климатолог Владимир Семенов.

— Произойдет смещение характерных сроков наступления сезонов. Переход температуры через ноль, то есть наступление зимы, весны и осени, будет смещаться. За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Подобный сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше. Все это основные видимые последствия потепления, — заметил специалист.

Он добавил, что климат изменится указанным образом в течение 10–20 лет. В этой ситуации человек бессилен, от его действий ничего не зависит. Процесс уже необратим: в ближайшие два десятилетия температура будет повышаться такими же быстрыми темпами. В частности, в столичном регионе среднегодовые температурные значения возрастут на градус-полтора, уточнил Семенов.

— Глобальное потепление — это только общая характеристика, которая сопровождается разными показателями изменчивости. Это волны жары, изменение характера осадков и изменение характера погоды в целом, — заключил эксперт.

31 октября в Глазго открылся двухнедельный саммит ООН по климату. Как заявил на мероприятии генсек Всемирной организации Антониу Гутерреш, принятые правительствами стран меры не являются эффективными и «обрекают мир на повышение глобальной температуры на 2,7 градуса Цельсия».