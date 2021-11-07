«Дневники детей войны»: Московские школьники продолжили проект к параду на Красной площади

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

К годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года Главархив Москвы и Департамент образования и науки Москвы разместили новые ролики в рамках проекта «Дневники детей войны» в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Сейчас уже можно посмотреть 53 видеозаписи, на которых дети читают воспоминания своих ровесников из Солнечногорского района Московской области о тяжелой жизни в немецкой оккупации, делятся своими мыслями о прочитанном и рассказывают о том, как переживали войну их предки.

7 ноября 1941 года в разгар Битвы за Москву, когда враг подступал к столице, состоялся военный парад на Красной площади. Парад сыграл огромную роль в укреплении боевого духа Красной армии и всего советского народа. А буквально через месяц началось контрнаступление советских войск, в ходе которого немецкий захватчик потерпел первое крупное поражение и перестал считаться непобедимым.

— Проект «Дневники детей войны» стал не просто очень важным общегородским проектом, где глазами сегодняшних школьников горожане видят тяготы войны, но и очень значимым опытом для самих детей. На уроках истории ребята узнают факты о войне, понимают, какой дорогой ценой досталась победа. Проект же знакомит их с теми эмоциями, которые переживали дети в то далекое и страшное время. Не просто так некоторые школьники не могут сдержать слез, когда читают письма в первый раз. Кроме того, благодаря экскурсиям в рамках проекта в Главархиве Москвы ребята могут в буквальном смысле прикоснуться к военным реликвиям, что несомненно помогает им не стать равнодушными к подвигам наших предков, которые отстояли Родину, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Проект «Дневники детей войны» продолжается уже восемь месяцев. Первоначально 30 роликов разместили в виртуальном музее к окончанию Битвы за Москву 20 апреля этого года. Проект было решено продолжить, новые видеозаписи сделали к Дню памяти и скорби, 22 июня, и к началу Битвы за Москву, 30 сентября.

Все воспоминания детей, которые пережили немецкую оккупацию в Солнечногорском районе Московской области, были записаны в 1942 году. Самые младшие из школьников учились в третьем классе, а самые старшие уже оканчивали 10-й класс. Дети описывали, как в их жизнь неожиданно вторглись немцы, как заняли их дома, заставляли готовить им еду, стирать и штопать их вещи.

Захватчики грабили местных жителей, издевались над ними. В письмах немало рассказов о том, как фашисты калечили и убивали местных жителей, если они не хотели снимать свои сапоги или сопротивлялись, когда из их домов выносили все ценные вещи. Много рассказов и о том, как при отступлении немцы поджигали деревни, оставляя жителей без крова, резали весь скот, уничтожали продукты. Много в письмах и слов радости и благодарности Красной армии, освободившей советских людей от захватчиков.

В записи видеороликов приняли участие ученики московских школ, центров творчества и внешкольной работы, а также юнармейцы отряда «Арт-экспресс». Уже по традиции всех школьников в рамках проекта приглашают в Главархив Москвы на экскурсию и награждение. На экскурсии ребят знакомят с предметами и документами военного времени из личных фондов горожан.

Например, они могут подержать в руках медали и ордена, понять, сколько весили военные каски, посмотреть на бритвенные принадлежности солдат. Также школьникам показывают, как в архиве реставрируют документы, и знакомят с процессом оцифровки материалов на специальных крупномасштабных сканерах.