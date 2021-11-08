Как пополнить бюджет страны: эксперты обсуждают идеи

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Денег всегда не хватает. Дефицит бюджета России в 2021 году, по прогнозу, составит около 2,75 триллиона рублей. На эту сумму не построят дорог, не выплатят пособий, не поднимут зарплаты бюджетникам. Как повысить доходы бюджета? К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что эти и многие другие его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. Среди идей есть и те, что касаются увеличения доходной части бюджета.

«ВМ» продолжает серию публикаций о самых интересных предложениях бизнесмена и обсуждает их с экспертами.

«Быстрые» госуслуги за деньги

Одно из предложений предпринимателя — пересмотреть систему оказания госуслуг. Так, например, их можно сделать платными и ускоренными. Скажем, регистрировать сделки с недвижимым имуществом за 1, 2 или 3 дня. А юридические лица — за 1 и 2 дня. За 1–3 дня выдавать паспорта и регистрировать заключение брака.

— Сумма оплаты за вышеуказанные услуги будет зависеть от выбранного срока регистрации. Похожий подход успешно используется в Казахстане, — пишет Дмитрий Давыдов на сайте 20idei.ru. — Введение данных услуг пополнит бюджет, искоренит коррупцию в этой сфере, предоставит удобство для населения. При этом у граждан будет возможность использовать действующую стандартную процедуру или выбрать платную ускоренную услугу.

— Сама по себе идея ускорения получения госуслуг кажется мне очень своевременной и правильной, — рассуждает доктор экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов. — Мы живем в цифровом веке, а всевозможные документы оформляются так же «быстро», как лет 30 назад.

Вместе с тем, как считает эксперт, введение ускоренных платных госуслуг таит в себе опасность.

— Что сделает государство, решив заработать? Оно создаст две очереди: для тех, кто получает услуги платно, и для тех, кто получает бесплатно. А штат сотрудников госорганов наверняка останется прежним, — рассуждает Сергей Смирнов. — В итоге в первую очередь все бумаги будут оформлять «платникам», а срок ожидания для всех остальных просто увеличится. Иными словами, кто-то выиграет, а кто-то и проиграет. Мне кажется, в этой сфере имеет смысл добавлять цифровизации: она резко ускорит процессы оформления бумаг, и быстрее услуги будут оказывать всем, а не только «платникам».

Увеличить собираемость штрафов

Предприниматель предлагает также увеличить собираемость штрафов за нарушение правил дорожного движения. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сообщивший о факте нарушения правил дорожного движения и предоставивший доказательства — например, фото и видео, получит 50 процентов от суммы штрафа. Остальные 50 процентов получит государство. При этом фото и видео, конечно, будут проверены на соответствие законодательным требованиями, а также на предмет их монтажа.

— Идея вполне здравая, потому что нарушений автомобилисты совершают много, но попадаются далеко не все, — рассуждает председатель межрегионального общественного движения «Союз пассажиров» Кирилл Янков. — Если фиксировать эти нарушения будут не только сотрудники ГИБДД или стационарные видеокамеры, но и обычные граждане, то и собираемость штрафов увеличится и, что важнее, порядка на дорогах станет больше. При этом, разумеется, механизм взимания штрафа должен оставаться прежним. Иными словами, у автомобилиста должно быть право на защиту. Он должен иметь возможность сам или с помощью адвоката доказать свою невиновность, если в ней уверен.

Кстати, идею предпринимателя частично реализовали власти столицы. Уже много лет горожане пользуются приложением «Помощник Москвы», с помощью которого они сообщают о неправильно припаркованных машинах. Сообщить о неправильной парковке, парковке на газоне или тротуаре можно, имея учетную запись на портале mos.ru, телефон с камерой от пяти мегапикселей и 50 мегабайт свободного места.

За нарушения правил остановки и стоянки автовладельцев штрафуют на 3000 рублей. За размещение машин на газоне — на 5000. Если незаконно поставил машину на стоянку для инвалидов, штраф — 5000 рублей. При этом за каждое нарушение, которое москвич фиксирует через приложение, начисляются баллы. Когда баллы накопятся, их можно потратить в магазине, на проезд, оплату парковки, покупку вещей и многое другое. Бонус за фиксацию каждого реального нарушения — 200 баллов.

— Если идею привлечения общественности к фиксации нарушений ПДД расширить, как предлагает предприниматель, у водителей появится стимул тщательнее соблюдать правила, — считает автоэксперт Сергей Заводилов.

Способ победить теневую экономику

Еще одно предложение предпринимателя — для борьбы с теневой экономикой ввести штраф в размере 300 процентов от денежной суммы, на которую не был выдан фискальный чек.

— Юридическое лицо или ИП (далее по тексту «Уполномоченный заявитель»), сообщившие о факте нарушения, получит возврат 100 процентов от суммы, на которую не был выдан фискальный чек, а остальные 200 процентов от штрафа поступят государству, — пишет Дмитрий Давыдов. — Заявление о факте нарушения налоговые органы будут принимать только от уполномоченных заявителей, которые занимаются сбором и обработкой информации о фактах нарушений от населения. В свою очередь гражданин, сотрудничающий с уполномоченным заявителем, будет получать вознаграждение от него за результат своей работы: например, уполномоченный заявитель будет оставлять 50 процентов от непробитой денежной суммы себе, а остальные 50 процентов отдавать лицу, зафиксировавшему и сообщившему о факте нарушения. Таким образом, государство мотивирует создание нового вида частного бизнеса, который будет эффективно бороться с теневой экономикой, снимет с себя лишнюю нагрузку и переадресует уполномоченным заявителям сообщения от граждан о фактах невыдачи фискальных чеков. После внедрения данного предложения все предприниматели всегда будут использовать контрольно-кассовые машины при осуществлении денежных расчетов. В свою очередь у населения возникнет дополнительный источник дохода за счет предпринимателей, нарушающих закон.

По мнению предпринимателя, в случае воплощения вышеуказанного в стране можно будет уменьшить налоговые ставки на малый и средний бизнес, и от такого уменьшения бюджет ничего не потеряет, а, наоборот, только выиграет, потому что, в частности, контроль за фискализацией предоставит стимул бизнесу полностью декларировать свои доходы и платить соответствующие налоги.

— Интересная идея. Но готово ли ее воспринять наше общество? — рассуждает Сергей Смирнов.

Эксперт вспомнил историю с эвакуацией в Москве неправильно припаркованных машин. Когда-то ее отдали на откуп частным компаниям. В результате эвакуаторщики стали брать с водителей взятки, если те успевали до погрузки авто. А кто-то, чтобы побольше заработать, увозил автомобили, припаркованные без нарушений. В итоге всю эвакуационную службу пришлось сделать муниципальной и поставить на контроль мэрии.

— Я боюсь, что и уполномоченные заявители, и их частные помощники просто начнут «договариваться» с бизнесом. Либо, напротив, станут придумывать уловки, чтобы обвинить в невыдаче чека и на этом заработать, — опасается эксперт. — Чтобы идея предпринимателя заработала, сначала должно сложиться гражданское общество, где общественное благо имеет высокую ценность.

В любом случае, как надеется Дмитрий Давыдов, его инициативы государство рассмотрит и, возможно, примет в качестве законов.