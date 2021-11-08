Автопарк растет и стареет, но вредных выбросов становится все меньше

Старший инспектор Светлана Агеева вручает водителям государственные номера / Фото: АГН Москва

В Москве зарегистрировано 3 миллиона 819 тысяч легковых автомобилей. С 2008 года число машин выросло примерно на 800 тысяч.

Чаще встречаются кроссоверы и внедорожники — 1,418 млн экземпляров. Машин С-класса («гольфкласс» или «низший средний класс») — 979,7 тысячи штук. Авто сегмента B (небольшой автомобиль) — 509,2 тысячи единиц. Больше всего — машин марки Lada, их около 449 тысяч экземпляров.

— Статистика настораживает, — говорит автоэксперт Сергей Габышев. — 40 процентов всех машин — внедорожники. А они дают больше выхлопов, поскольку тяжелее, объем двигателя и расход топлива у них больше. Большое количество Lada тоже не радует. Среди этих машин много откровенного старья, с двигателем экологического класса ниже «Евро 3». Кстати, средний возраст автомобилей в Москве несколько лет растет и уже перевалил за 11 лет. А старая машина дает более грязный выхлоп.

Вместе с тем, пояснил эксперт, выводить прямую зависимость между числом машин и объемом автовыхлопов не стоит.

— Зайдите в разгар рабочего дня в любой двор и убедитесь: большинство парковочных мест занято. Что это значит? Автовладелец машиной не воспользовался. Возможно, поехал в офис на метро, возможно, работает из дома, а может быть, вообще ездит только в выходные и в основном на дачу, — рассуждает эксперт.

Второй фактор, который следует учитывать, — средняя скорость потока.

— Чем медленнее едет машина, чем чаще она останавливается и трогается, тем объем выбросов больше, — пояснил Габышев. — И, наоборот, потому что топливо успевает лучше сгорать.

По данным столичного Департамента транспорта, средняя скорость на основных магистралях Москвы с 2019 года выросла с 10 км/час до 55 км/час. В итоге сократилось и среднее время в пути от МКАД до центра города в часы пик: в 2010 году оно составляло 67 минут, 2019-м — 56, а в 2020 году — 55 минут.

Третий фактор, влияющий на объем выхлопов — качество бензина.

— Тут у нас в целом порядок. В Москве большую часть рынка контролируют сети АЗС, где качество топлива высокое. А по отдельным характеристикам оно уже порою достигает стандарта Евро 6, — пояснил эксперт.

ЦИТАТА

Антон Кульбачевский, руководитель столичного департамента природопользования:

— За 10 лет Москве, несмотря на рост автопарка, удалось переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. За счет строительства и реконструкции дорог и развития общественного транспорта, мы обеспечили устойчивое улучшение качества воздуха. Концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1 раза.