Укрощение строптивых: корреспондент «ВМ» на два дня стала фермером

Корреспондент «ВМ» Маргарита Мартовская кормит лошадь. Сено обитательница фермы с удовольствием съела, а взять у незнакомого человека кусочек сахара постеснялась / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Министерство сельского хозяйства России планирует 16 ноября подвести итоги нового проекта «Земляне». Его суть заключается в том, что волонтерам предлагают две недели поработать на одной из ферм в разных областях страны. В пилотном проекте уже приняли участие 27 москвичей. Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже отправилась на ферму в Калужскую область и два дня постигала особенности работы в сельском хозяйстве.

Ферма находится в селе Соловьиные Зори Калужской области. До нее почти 3,5 часа езды от Москвы на машине. Примерно за 10 километров до места назначения начинается полное бездорожье. Тут на помощь волонтерам-энтузиастам приходит фермер Ринальдо Маллямов. Он забирает нас и везет на внедорожнике.

— Что, на ваш взгляд, собой представляет современная ферма? — спрашивает Ринальдо, пока мы трясемся по ухабам.

В голове, естественно, возникают деревенские пейзажи: деревянные домики, загоны для животных, зеленые поля, сельскохозяйственная техника. В таких мечтах доезжаю до места назначения, которое скрыто за густым лесом. Участок в 150 гектаров распростерся перед взором.

Первая задача волонтера — познакомиться с обитателями фермы, инфраструктурой. Тут-то романтичные мифы о сельской жизни и терпят крах.

Развенчание мифа

Как оказалось, здесь нет зеленых полей, техники, загонов для животных. На каждом шагу встречаешь стада коров, овец или коз, которые настороженно посматривают на незнакомцев. Здесь они на самовыгуле. По словам Ринальдо Маллямова, минимальное вмешательство в природу — основное правило фермы.

— Животные сами знают, что им лучше. Стада круглый год содержатся на воле в условиях, максимально приближенных к дикой природе. Питаются они исключительно травой, зимой добывают корм из-под снега. Коровы самостоятельно выбирают себе место для еды и рацион питания. Захотят — пойдут на поле есть траву, захотят — побредут в лесок неподалеку, пожуют листву. Пастухи лишь контролируют, чтобы никто не потерялся и не ушел на соседний участок, — говорит Маллямов.

Животные на ферме выполняют и роль работников: поросята рыхлят землю для посадки растений, гуси пропалывают клубнику, коровы валят мелкие деревья и кусты, превращая лес в пастбище. Однако волонтеры здесь тоже нужны. Неподалеку от нас находится огромное поле. Осенью фермеры будут сажать здесь деревья, а весной — овощные культуры и ягодные кустарники. Для этого на участке нужно будет раскидывать удобрения и солому (она прикрывает растения от сильного солнца). А значит, потребуется много рук. Но пока основная задача волонтеров — ухаживать за животными.

Благо они совсем не против внимания со стороны людей. Коровы встречают незнакомцев дружелюбно и даже лижут руки, как собаки. Так они выражают радость.

Тонкости работы пастуха

Познакомиться поближе со стадом коров удается на следующий день. На рассвете животных нужно отвести на пастбище — туда, где трава оттаяла от инея под первыми лучами солнца.

— Коровы справятся с этой задачей и без конвоя. Но есть риск, что они просто разбредутся кто куда, зайдут на чужие участки, и вечером их будет сложно найти. Поэтому пастух каждое утро отводит их в пункт назначения. А там уже можно расслабиться и почти не контролировать животных. В 15:30 мы обычно отводим их обратно, — объясняет Ринальдо.

Иду в коровью «спальню». Животные лежат, закрыв глаза и пребывая в объятиях Морфея, в огромных стогах сена прямо посреди поля.

Важно не сильно тревожить рогатых — сонными животными легче управлять. Первым делом отвязываю одну из коров — она главная в стаде, и за ней следуют остальные. Оказывается, что ночью многие разбрелись по участку, а значит, их нужно собрать в единую группу. Заставить корову идти можно только с помощью коротких громких криков, хлопков в ладоши. Можно для большей убедительности взять ветку и замахнуться. Но не бить. Тогда корова точно пойдет. Правда, не факт, что в нужную сторону…

Усложняется задача и тем, что территория фермы огромна, и, пока ты ищешь одних, разбредаются другие. Именно поэтому пастухи всегда работают группой по два-три человека.

— Еще сложно пасти коров в лесу, они там отлично маскируются, — говорит Ринальдо. Плохая видимость не самое трудное. Сделав крюк в пару километров и обнаружив всех «беглецов», мы собрали стадо воедино.

Теперь нужно отвести их на пастбище. Сонное стадо еле переставляет ноги, поэтому, если кто-то из коров «притормаживает», громко хлопаю за ее спиной, и она, испугавшись и недовольно посмотрев в мою сторону, все-таки идет быстрее. Но идиллия быстро заканчивается — начинается лес. Коровы прут напролом, а пастухам приходится пригибаться и уворачиваться от норовящих хлестнуть по лицу веток, обходить грязь, спускаться в овраги, перешагивать через поваленные деревья. Сначала кажется, все просто. Но спустя пару часов все, что хочется сделать, — это присесть на пенек и отдохнуть. Но коров это не интересует.

Наконец впереди замаячила долгожданная поляна, где животных можно оставить в покое и сделать привал. Но отдохнуть не получится, на ферме утром еще много дел, а значит, нужно преодолеть весь этот путь заново.

— Работа пастуха — это не только взаимодействие с животными, но и изучение окружающего мира. Например, по пути можно собирать грибы, а на привале учиться разжигать костер. Для волонтеров из города это прекрасный опыт, — считает Ринальдо.

Психология парнокопытных

После того как коровы доставлены на пастбище, на ферме начинается дойка. Коров, дающих молоко, всего две — Груша и Кукла. Их выделяет среди остальных шерстка благородного шоколадного оттенка. Это редкая красногорбатовская порода. У них крепче иммунитет.

Рядом с Грушей и Куклой лучше не шуметь. Да и попадаться им на глаза не стоит: «дамы» могут отвлечься, испугаться, и тогда получить молоко будет сложнее. Попробовать подоить корову кому попало тоже не получится — животные привыкают к своим дояркам настолько, что, если те не придут на дойку вовремя, они будут стоять в назначенный час у их дома.

— Мы проводим дойку рано утром, а дневное молоко остается телятам. Коровы, кстати, сами определяют, полезно ли молоко для их малышей. Если вдруг телка резко меняет рацион питания и вместо пастбища уходит в лес, есть листья деревьев или полынь, значит, со здоровьем теленка что-то не так. И корова пытается исправить это сменой питания, — сказал Маллямов.

Вообще коровы на ферме почти все время проводят со своими телятами.

— Часто малышей отделяют от матерей в раннем возрасте. Но у нас они питаются молоком до тех пор, пока им это будет нужно. И я вижу, как коровы благодарны нам за то, что они могут общаться со своим потомством. Может быть, именно поэтому наше молоко такое вкусное. Вообще, у этих животных довольно сильно развиты социальные связи, — отметил Ринальдо Маллямов.

И это заметно. Перед тем как отвести коров на пастбище, мы открыли загон, где живут телята. Как только калитка распахнулась, малыши резво побежали к своим мамам. Однако нам пришлось оставить одного бычка на привязи — накануне он повредил ногу. Его мать сопротивлялась, не хотела идти без теленка, а потом еще долго мычала, перекликиваясь с ним по дороге.

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Найти подход к каждому

Совсем недавно на ферму привезли четырех лошадей. Пока они находятся в загоне, на карантине. Через пару недель их уже можно будет выпускать на самовыгул. По словам фермера, лошади пока диковаты и не признают даже его. Поэтому с ними нужно общаться как можно чаще, чтобы они привыкали к людям. В этом деле тоже помогли бы волонтеры.

Главная в этом стаде — лошадь Барыня. Она явно дама с характером, держит в страхе своих сородичей. Если ее что-то не устраивает в поведении сожителей, в ход моментально идут зубы: она начинает кусать неугодных соседей.

Задобрить строптивых лошадей мы решили угощениями. Привезли воду, на которую они жадно набросились после утреннего перекуса овсом. Но главное — мы припасли хлеб и кусочки сахара. Правда, угостить лошадей не вышло: опасливо принюхиваясь, животные так и не решились принять угощение из рук человека.

— Им явно еще нужно время, чтобы привыкнуть к новому дому, — отметил Маллямов.

В соседнем загоне обитают овцы — они тоже приехали недавно. Пока и им нужно пожить отдельно от всего стада. А значит, работникам фермы нужно каждый день приносить свежую воду (обычно на ферме животные находят воду самостоятельно, рядом есть несколько озер).

Вторжение людей в жилище стало кошмаром для парнокопытных. В страхе они перебежали на другой конец загона и наблюдали за действиями волонтера и фермера. Наконец поняв, что мы пришли с миром, вожак приближается к чану с водой, за ним следует остальное стадо. Но стоит сделать хоть одно резкое движение, овцы в ужасе разбегаются.

После отправки коров на пастбище, обхода с водой по загонам, общения с животными кажется, что уже глубокий вечер. Но время только 10:00. Через пару недель такого режима никакие спортзалы будут не нужны.

Нехватка рук — главная проблема

В этом году к проекту примкнули 20 фермерских хозяйств и около 100 волонтеров. По словам директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксении Шевелкиной, этот проект — взаимная выгода и для фермеров, и для волонтеров.

— Участие в проекте поможет набраться опыта практической работы всем, кто собирается перебраться из города в село, убедиться в правильности своего выбора и избежать распространенных ошибок. А еще это решает главную проблему фермеров — нехватку рабочих рук, — отметила Шевелкина.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Руководить трудовым коллективом, организовывать командную работу, регулировать действия сотрудников.

Контролировать качество выпускаемой продукции.

Обеспечивать безопасный труд рабочего коллектива.

Взаимодействовать с животными, обладать знаниями в области ветеринарии, зоотехники.

Применять прогрессивные и экономически выгодные методы производства.

Анализировать причины нарушения технологии, брака продукции, перезатрат энергии, ресурсов.

Вести деловые переговоры с заказчиками, партнерами.

Определять качество почвы, состояние животных, оборудования.

Ориентироваться в трендах рынка, маркетинговых инструментах, быть гибким к изменениям.

Подбирать оптимальные сорта семян, саженцев, породы скота, виды удобрений

ЦИТАТА

Зепп Хольцер, австрийский фермер, автор идеи пермакультуры:

— Поставь себя на место коровы, свиньи, дождевого червячка, божьей коровки, настурции или подсолнечника, а также человека, который стоит напротив тебя. Хорошо бы ты себя чувствовал на их месте? Если да, ты все сделал правильно.

РЕПЛИКА

Прививаем любовь к природе

Анастасия Некрасова, руководитель оргкомитета волонтерского движения «Земляне»:

— Благодаря проекту «Земляне» студенты и все те, кому интересно сельское хозяйство, могут получить новый опыт, практические знания, идеи для открытия собственного бизнеса. В этом году участниками проекта стали в основном студенты.

В частности, к волонтерскому движению «Земляне» присоединились много студентов аграрных вузов: ведь работа на ферме — это отличная возможность узнать будущую профессию и защитить университетскую практику. К движению активно подключились студенты Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени имени К. И. Скрябина.

Команда организаторов тщательно отбирает все фермы, подавшие заявку на участие, чтобы убедиться, что волонтеры будут жить и работать в надлежащих условиях. Добровольцы приезжают на ферму в среднем на две недели. На это время их обеспечивают всем необходимым: комфортным жильем, едой — часто это собственная экопродукция, которая высоко ценится среди жителей мегаполисов, уставших от «химии». Рабочий день волонтера длится 4–5 часов, задачи могут быть разными: сбор трав и урожая, уход за растениями и животными, уборка технических помещений. Также на фермах организуются мастер-классы по гончарному делу, росписи по дереву и ткани, плетению корзин и другим традиционным народным ремеслам. В будущем году география проекта «Земляне» расширится на всю Россию. Мы рассчитываем, что участие в волонтерском движении Минсельхоза будет мотивировать людей жить в гармонии с природой и создавать бизнес, основанный на концепции экологичного и эффективного сельского хозяйства.