Вирус одинаково опасен для людей всех возрастов

Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода в стенах медучреждения. Спустя шесть месяцев стационар, которым он руководит, одним из первых вступит в борьбу с пандемией коронавируса / Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Борьба столичных медиков с ковидом продолжается. 9 ноября главврач Городской больницы № 67 Андрей Шкода рассказал об общей ситуации в возглавляемом им стационаре.

— Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, много ли пациентов сейчас в вашей больнице?

— В настоящий момент коечный фонд наших подразделений для пациентов с новой коронавирусной инфекцией заполнен на две трети. У нас есть резерв коек, но эпидемиологическая ситуация остается сложной. Ее дальнейшее развитие зависит от каждого из нас. Сейчас важно остановить распространение вируса, разорвать цепочки заболеваемости. Что для этого нужно? По возможности ограничить себя в посещении массовых мероприятий и мест большого скопления людей, обязательно соблюдать масочный режим и, конечно, пройти вакцинацию.

— Кто чаще всего попадает в стационар: пожилые или же среди ваших пациентов есть молодые люди?

— Вирус не выбирает — он одинаково опасен для людей любого возраста. К нам поступают как пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, так и молодые люди, в том числе и активно занимающиеся спортом и ведущие здоровый образ жизни. Поэтому рассчитывать, что по каким-то причинам организм справится с заболеванием сам, опасно.

— Какие симптомы у ваших пациентов? Есть ли какие-то новые симптомы, которые появились вместе с приходом новых штаммов?

— Симптомы не изменились, но течение болезни стало более агрессивным. Поэтому чем раньше начнется лечение, тем быстрее можно достичь положительного результата. Поэтому при появлении симптомов коронавируса не стоит заниматься самолечением, читать интернет, ждать, что болезнь пройдет сама. Нужно незамедлительно обратиться к врачам.

— Есть ли какие-то специфические симптомы, которые проявляются, например, у курящих или людей, имеющих какие-то хронические заболевания?

— Симптомы у всех схожие. Разными могут быть осложнения, которые дает новая коронавирусная инфекция. Именно поэтому люди с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, люди преклонного возраста находятся в группе риска.

— Среди ваших пациентов есть те, кто ранее сделал прививку от коронавируса?

— Среди наших пациентов практически нет вакцинированных. И это действительно единичные случаи. Если человек с прививкой и заболевает, то течение болезни проходит в легкой форме. В наших отделениях реанимации нет ни одного пациента с прививкой от COVID-19.

— Почему прививка — единственный способ защитить себя и окружающих нас людей?

— Любую пандемию можно победить, только создав коллективный иммунитет. Единственный способ достичь его в кратчайшие сроки без бессмысленных потерь — вакцинация. Мне всегда хочется пригласить людей, уверенных в своем организме и агитирующих против прививок, в наши отделения реанимации, чтобы они своими глазами увидели, как дорого могут обойтись такие уверенность и беспечность. Поэтому я призываю всех подумать о себе и своих близких и не откладывать вакцинацию.

— Как вы считаете, в Москве созданы все условия для всеобщей вакцинации?

— Да, в Москве созданы все необходимые условия для прохождения вакцинации. Чтобы получить прививку, можно обратиться в поликлинику или в любой из около 300 пунктов вакцинации, развернутых в столице. На вакцинацию можно записаться или прийти в пункт без предварительной записи в порядке живой очереди. Она проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

СПРАВКА

Шкода Андрей Сергеевич родился 1 апреля 1959 года. Окончил Саратовский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Доктор медицинских наук. Автор 40 научных работ. Награжден благодарностью Президента России, почетной грамотой Президента России и орденом Н. И. Пирогова. Городскую больницу № 67 имени Ворохобова возглавляет с 2005 года.