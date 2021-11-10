День отважных: свой праздник сотрудники органов внутренних дел встретят на постах

Полицейский-водитель патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Аэропорт старший сержант полиции Максим Кравченко во дворе ОВД / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, полиция чествует отличившихся сотрудников. «Вечерняя Москва» рассказывает о тех, кто помогал горожанам, исполняя свой долг.

Спасать, невзирая на обстоятельства

Круг обязанностей полицейского-водителя старшего сержанта полиции Максима Кравченко довольно банален — ездить по району Аэропорт, высматривать нарушителей порядка, реагировать на указания дежурного. Но когда ближнему срочно понадобилась помощь, не описанная в должностной инструкции, Кравченко не задумываясь ринулся спасать, ведь от него зависела чужая жизнь.

— В пять утра 11 февраля по рации поступило сообщение: пожар в доме № 8 в Большом Коптевском проезде, — вспоминает старший сержант. — Мы с напарником Владимиром Скопцовым были недалеко и добрались к нужному адресу в считаные минуты. Горела квартира на четвертом этаже, пламя было сильным, женщина стояла на балконе и просила о помощи. А пожарные еще не подъехали.

Решение пришло мгновенно. Кравченко ринулся на лестницу, потом — на четвертый этаж. Общедомовой балкон, балкон квартиры пострадавшей...

— Но в это время в окне лопнули стекла, стали разлетаться мелкие кусочки, — вспоминает Максим. — Из окна полыхнуло пламя, попало мне на руки, так как я загораживал женщину. Та была очень напугана.

К счастью, в это время подъехали пожарные и подняли к балкону горящей квартиры лестницу. Полицейский вместе с пострадавшей перелезли на нее, начали спускаться. Москвичка от испуга потеряла сознание.

— Мне было сложно удерживать ее, боялся уронить, — констатирует постовой. — Понял: можем упасть. Тогда я обхватил ее, взглянул вниз, заметил, где побольше сугроб, и прыгнул.

Оба остались живы, их отправили в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Уже по дороге, когда прошел шок, полицейский почувствовал боль в ладонях. Оказывается, они были обожжены. Руководство УВД по Северному округу вынесло представление о награждении старшего сержанта полиции Максима Кравченко государственной наградой — медалью «За спасение погибавших». Уже летом полицейский поступил в Белгородский университет кооперации, экономики и права, где получает специальность юриста. Подал документы и на перевод: его ждет офицерская должность в уголовном розыске.

— Я не представляю уже своей жизни без полиции, — делится страж порядка. — Когда я проходил срочную службу во внутренних войсках, то понял, что останусь в правоохранительных органах. И вот уже шесть лет работаю в одном отделе.

Дорога в новую жизнь

В ГИБДД Центрального округа хранится благодарственное письмо от москвички Виктории Коновальцевой, которая благодарила инспектора дорожно-патрульной службы 2-го батальона капитана полиции Алексея Коняева. В августе полицейский вовремя оказался рядом и доставил ее в больницу: у москвички внезапно начались роды.

Инспектор ГИБДД ЦАО Алексей Коняев / Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

— Я была на последнем месяце беременности, и мы с мужем решили поехать на общественном транспорте в роддом, — вспоминает Виктория Владиславовна.

На улице Талалихина в Таганском районе женщине стало плохо. Ее муж увидел проезжавшую мимо полицейскую машину и решил обратиться за помощью к инспектору ДПС. Капитан Коняев не раздумывая посадил в салон супругов и быстро доставил в медицинское учреждение. Главное — роженице своевременно была оказана медицинская помощь.

— Старшему инспектору ГИБДД капитану полиции Алексею Коняеву была объявлена благодарность за высокий профессионализм и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, — рассказывает командир полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по ЦАО Александр Самсонов.

Поймал «звездочку» раньше срока

Накануне Дня полиции начальнику отдела уголовного розыска УВД ЮВАО Олегу Кузьминову досрочно присвоили звание подполковника. Его отдел раскрыл несколько резонансных преступлений.

— Мы задержали группу вымогателей, которая несколько дней пытала мужчину и требовала деньги за то, что его оставят в живых, — рассказывает Олег Кузьминов. — Оказывается, его знакомые попросили подыскать земельный участок в Подмосковье. Преступники думали, что он покупает для себя и имеет много денег, и потребовали взять кредит под залог квартиры. Но мужчина направился в полицию, и все злоумышленники были задержаны.

А еще его подчиненные задержали организованную преступную группу, участники которой покупали иномарки на юридическое лицо, переоформляли на своих знакомых по цене вдвое дороже, страховали и разбивали машину. Компенсацию требовали у страховой. За пять лет мошенники получили более 130 миллионов рублей.

Начальник угрозыска УВД ЮВАО Олег Кузьминов / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 9 месяцев 2021 года столичные полицейские направили в суд более 200 тысяч уголовных дел, по которым предъявлено свыше 232 тысяч обвинений. Благодаря работе полиции стало меньше разбоев — на 25,6 процента, грабежей — на 27,7 процента. Число мошенничеств сократилось на 8 процентов. Особое внимание уделяется борьбе с коррупцией: выявлено более 10 тысяч экономических преступлений. Свыше 24 миллионов административных правонарушений выявила Госавтоинспекция.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Баранов, начальник Главного управления МВД России по г. Москве, генерал-лейтенант полиции:

— В годы непростой эпидемической обстановки личный состав органов внутренних дел города Москвы добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполняет ответственные задачи по охране общественного порядка, предотвращению и раскрытию преступлений, розыску злоумышленников и лиц, пропавших без вести, отчаянно ведет борьбу с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков, осуществляет контроль за оборотом оружия и обеспечивает безопасность дорожного движения в столице.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Личному составу и ветеранам Главного управления МВД России по городу Москве

— Дорогие товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Люди мужества и чести, вы посвятили себя благородному и важному делу — борьбе с преступностью, защите жизни, достоинства и прав граждан. С вами и вашей службой миллионы людей связывают надежды на безопасность.

В период пандемии коронавируса у столичной полиции работы заметно прибавилось. Усиленное ежедневное патрулирование, пресечение нарушений режима повышенной готовности, профилактические беседы с жителями — все это помогает противостоять беде.

При этом вы успешно решаете свои основные профессиональные задачи, добиваясь снижения уровня преступности в нашем мегаполисе, делая все необходимое для того, чтобы москвичи чувствовали спокойствие и защищенность.

Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга. За внимательное отношение к людям и огромный вклад в превращение Москвы в безопасный город.

Со своей стороны столичное правительство будет и впредь помогать улучшать материально-техническую базу правоохранительных органов, оказывать социальную поддержку тем, кто стоит на страже закона, порядка и справедливости.

Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в служении Отечеству.