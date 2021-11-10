Эксперты рассказали о новых схемах мошенников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Осень — это всегда рост сезонных заболеваний, а значит, и спроса на аптечную продукцию. Нередко недобросовестные фармацевтические компании стараются заработать на этом. Обман покупателей, как правило, случается на распродажах. Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала «Вечерней Москве» о маркетинговых уловках.

По ее словам, лекарства, как и продукты в магазине, порою распродают.

— В продуктовых — цены снижают, когда заканчивается срок годности товара. В аптеках действует аналогичная система. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полках, их выносит провизор, — рассказала Булыгина.

Эксперт отметила, что срок годности препарата не всегда указан на упаковке.Порою там указана лишь дата изготовления. Сам срок годности обозначают в инструкциях.

— Это нужно уточнять до оплаты покупки. В противном случае есть вероятность купить негодный товар, — советует эксперт.

Как пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Игорь Хотенков, согласно постановлению правительства РФ № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров» лекарства действительно обмену и возврату не подлежат. Даже если срок годности завершится через пару дней.

— Но если он уже истек или, скажем, повреждена упаковка, вы имеете полное право их вернуть, — рассказывает эксперт.

Еще один способ жульничества — поднять цену на лекарство, а потом продавать его по скидке. Маркетолог Андрей Зимин советует перед покупкой «по акции» проверять стоимость на аналогичный товар в интернете.

— Очень велика вероятность, что в других аптеках без скидки будет дешевле, чем здесь с дисконтом, — пояснил эксперт.

Фото: Pexels

Подайте детям... на бензин

В Москве и области появился новый тип жульничества. На дорогах можно встретить водителя автомобиля, в котором «мерзнет ребенок».

О новом типе жульничества рассказала москвичка Виктория Белобородова в социальных сетях.

«На мосту стоит мужик с поднятой рукой рядом с машиной, в которой сидит маленький ребенок, — пишет женщина. — Если кто-то остановился, он слезно просит на бензин, который неожиданно кончился, 200–300 рублей. А жены нет, а малыш хочет кушать и очень устал. И народ дает! Даже не задумываясь, где он на мосту заправится-то. Критическое мышление у людей отключается напрочь».

Москвичка Бронислава Вилинская пишет в соцсети, что постоянно встречает такого жулика на трассе «Новая Рига».

«Уж сколько раз писали в группах, даже полицию вызывали. Он просто уезжает и стоит в другом месте», — отмечает женщина.

— Сотрудники правоохранительных органов должны обратить на это внимание! Налицо 159-я статья УК РФ — «Мошенничество»: гражданин намеренно вводит людей в заблуждение и выманивает деньги, — пояснил адвокат Геннадий Званцев. — А еще жулик подпадает под 151-ю статью УК — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В любом случае я бы советовал вызывать полицию и требовать, чтобы гражданина задержали. Увидели такого — звоните 102.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

А слесарь-то ненастоящий!

К москвичам повадились липовые коммунальщики, которые выдают себя за слесарей и газовщиков. Об этом вчера предупредил горожан заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра столицы заявил, что мошенники попытаются попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников ЖКХ, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит.

— К сожалению, такие случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации, — подчеркнул Петр Бирюков.

Так, сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения. Исключение лишь одно — аварийные ситуации. Все коммунальщики выезжают исключительно по заявке горожан. Причем время своего визита они согласовывают заранее.

— Все внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такой проверкой, то на 100 процентов это мошенники, — добавил Петр Бирюков.

Как узнать о сроках проверки? Заммэра рекомендует читать объявления на информационном стенде в подъезде. Также они размещаются на сайте компании, которая их проводит. Вполне может быть, что объявления вы просто не заметили. В этом случае перед тем, как впустить незнакомцев, лучше убедиться, что они и правда специалисты коммунальных служб. Для этого можно просто позвонить диспетчеру управляющей компании, назвать имя и фамилию специалиста и уточнить, совершается ли сейчас обход. Узнать контакты управляющей организации можно на портале «Дома Москвы» dom.mos.ru.

— Также советую не обращать внимания на объявления вроде «Производится плановая замена сантехнического оборудования (батарей, окон и так далее). Пенсионерам скидки», — рассказывает «Вечерке» юрист Общества защиты прав потребителей Сергей Юрченко. — Жулики пишут внизу «Администрация» и даже ставят какую-то печать, пытаясь создать ощущение, что они имеют отношение к Фонду капремонта или к ГБУ «Жилищник». Никакой «плановой» замены они не производят, а просто хотят на вас заработать. Хорошо, если просто качественно выполнят работу. А могут вообще взять деньги и скрыться, потому что врут с самого начала, давая объявление.

КСТАТИ

Уточнить информацию о графике технического обслуживания газового оборудования можно не только на сайте Мосгаза и по телефону 104 или 8 (495) 660-60-80, но и с помощью Telegram-бота обратной связи.