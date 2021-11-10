Карл Фаберже в юбке

Фото: Центр World skills Russia

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами работы ювелира поделится освоившая это непростое ремесло подросток Софья Наер.

Не каждый подросток в 16 лет может назвать себя специалистом в том или ином деле. В отличие от нашей героини Софьи Наер, которая выиграла национальный чемпионат профессионального мастерства. Студентка рассказала «Вечерке», как в столь юном возрасте ей удалось стать ювелиром.

— Софья, как ты оказалась в столь необычной профессии?

— В конце 2019 года я узнала об учебной программе, позволяющей получать школьное образование и в то же время изучать одну из специальностей. Так я познакомилась со своим будущим тренером — Ларисой Валентиновной Цветковой. Она пришла на урок с еще одним экспертом. Мне предложили попробовать себя в ювелирном деле. И я согласилась.

— Какие эмоции и впечатления ты получила от участия в чемпионате?

— На последнем соревновании в Уфе я до конца не была уверена, что смогу занять хоть какое-то место. Сама поездка выдалась интересной. Я познакомилась с людьми из других городов, посмотрела на разные специальности. Запомнился запах мастерской, где ребята соревновались в ландшафтном дизайне. Там пахло деревом и газоном!

Фото из личного архива Софьи Наер

— Какое задание тебе нужно было выполнить в рамках программы?

— Мы делали подвеску по чертежу с указанными размерами. Взрослые участники изготавливали украшения из сплава серебра, а мы — юниоры — из латуни. Ювелиры испокон веков оттачивают с ее помощью свои навыки, ведь перед тем, как начать работать с драгметаллами, необходимо овладеть определенными навыками.

— Можно ли назвать ювелирное дело сложным? Что тебе особенно тяжело дается?

— В этом деле есть много нюансов, монотонных моментов в работе. Это ремесло требует усидчивости и внимательности. Допустим, ты можешь потратить час на то, чтобы выпилить орнамент. А затем еще почти столько же вычищать его. Для меня самый интересный этап работы — пайка. На чемпионате мне было трудно из-за того, что при подготовке к соревнованиям приходилось работать исключительно по чертежам. Хотелось больше пространства для творчества. Но только сейчас я смогла сделать что-то свое: изготовила кольцо из мельхиора.

— Планируешь ли ты и дальше заниматься ювелирным делом?

— Я не думаю, что оно станет моей основной работой. Однако участие в таком чемпионате — это шанс понять, что действительно интересно. На таких соревнованиях нет скучных тестов и книжек — профессию можно потрогать руками и попробовать смастерить что-то.

ДОСЬЕ

Софья Наер родилась 11 мая 2005 года. Сейчас она учится в Колледже декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже. Два года подряд становилась победительницей национальных чемпионатов профессионального мастерства по компетенции «Ювелирное дело». В 2021 году состязания прошли в Уфе. К соревнованиям Софию подготовил чемпион мира по ювелирному делу 2017 года Никита Степин.