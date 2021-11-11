Принять гостей по всем правилам

Участники итогового круглого стола проекта «Этномедиа» / Фото: Mos.ru

Как принимать гостей из других регионов и стран, развивать этнотуризм и что поможет поднять значимость исторических памятников, обсудили участники круглого стола медиафорума «Этномедиа».

Представители молодежных общественных объединений и землячеств столицы, студенты и победители молодежного медиафорума «Этномедиа» встретились в Музее кочевой культуры. Первой свой проект представила студентка 4-го курса РУДН Яна Есешова:

— Выкладывая ролики из поездок в соцсетях, я делаю акцент на том, как местные жители встречают туристов. Во многих уголках России рады гостям, и я хочу, чтобы туристы это знали.

Свой медиапроект представило и объединение студентов Института русского языка имени А. С. Пушкина. Ребята подготовили полезную информацию для успешной адаптации иностранных студентов в Москве. Благодаря таким подкастам-инструкциям иностранцы смогут быстрей освоиться в мегаполисе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дина Громатикополо, председатель Молодежной ассамблеи России «Мы — россияне»:

— «Этномедиа» позволяет привлечь молодежь и дать ей возможность грамотно писать о культуре разных народов. Скоро стартует новый проект, связанный с иностранцами-блогерами, проживающими в Москве