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Создадим план общего будущего

Никита Миронов

Общество
Создадим план общего будущего
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на форуме / Фото: christianworld.ru

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошел международный форум «Религия и мир».

Многочисленные участники обсуждали вопросы межрелигиозных отношений, консолидации общества, поддержки и развития миротворческих и благотворительных инициатив.

«Москва дорожит межконфессиональным и межнациональным миром и согласием в городе. Вместе мы должны делать все необходимое для сохранения и укрепления взаимопонимания и добрососедства», — прозвучало на форуме обращение к участникам от мэра Москвы Сергея Собянина.

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, выступая на форуме, отметил:

— Граница между добром и злом проходит прежде всего в наших сердцах, душах, и головах. И то, как мы будем говорить с детьми, что вложим в их сердца, души, головы, и сформирует наше с вами совместное будущее. Замминистра подчеркнул, как важно внедрять в школах хорошо продуманные программы, основанные на традиционных духовно-нравственных ценностях.

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