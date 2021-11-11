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Когда откроется каток на Красной площади

Никита Бессарабов

Общество
Когда откроется каток на Красной площади
Лисана Сибгатулина с нетерпением ждет открытия катка. Приходить на Красную площадь со своими коньками пока рановато / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Когда мы приезжаем в другой город, сразу обращаем внимание на старинные здания, необычные строения, интересные памятники. На территории Москвы расположены более восьми тысяч таких объектов. В рубрике «На семи холмах» знатоки истории будут рассказывать нам о настоящих жемчужинах, украшающих столицу. На этот раз речь пойдет о центральном катке Москвы, расположенном перед ГУМом.

ГУМ-каток откроется 29 ноября. ВМ узнавала, в какой момент у москвичей появился интерес к катанию на коньках, когда появился каток на главной площади города и какие развлечения ждут его посетителей в этом году.

По словам краеведа Филиппа Смирнова, 130–150 лет назад в Москве начал работать Императорский речной яхт-клуб, основателями которого были люди, убежденные, что спорт способствует гармоничному развитию человека. В Москве появилось несколько точек, ставших городскими публичными катками. Самый знаменитый был во дворе между Петровкой и Неглинной — Петровский каток.

Похожий открылся в Сокольниках, а на Чистых прудах было даже два: один располагался прямо на водной глади, второй заливали поблизости — для тех, кто боялся провалиться под лед.

— Я родился и вырос на Чистых прудах, — перешел к более позднему периоду истории Филипп Смирнов. — Мой дед пытался поставить меня на ножи — коньки для конькобежного спорта. Мы с ним ездили на специальную дорожку, которая была проложена вокруг Водного стадиона. А мои одноклассники собирались на Чистых прудах, чтобы поиграть в хоккей. Играли прямо на замерзшем пруду.

У 19-летней спортсменки Лисаны Сибгатулиной другие воспоминания о зимних развлечениях. В ее детстве катки выглядели иначе. Лисана — мастер спорта по художественной гимнастике. Однако на льду девушка тоже чувствует себя уверенно. Каждый год она отправляется с друзьями на ГУМ-каток.

— Мне кажется, у фигурного катания и художественной гимнастики много общего, — говорит о своем увлечении спортсменка. — В обоих видах спорта есть музыка и красивые истории, которые рассказывают своими движениями фигуристы и гимнасты. Как только я научилась кататься на льду, я даже захотела стать фигуристкой, но после первого жесткого падения передумала. ГУМ-каток, открытия которого ждет Лисана, начнет работать 29 ноября — уже в 16-й раз. Он почти ровесник девушки.

Инициатива создать искусственный лед перед ГУМом принадлежала дирекции магазина. Идея нашла поддержку у администрации президента. Реализована она была в 2006 году. Каток был небольшим — примерно с хоккейное поле.

— В 2007 году мы доработали проект, увеличили ледовое поле, — рассказали в пресс-службе ГУМа. — Появились раздевалки, кафе. А в 2014 году мы полностью его переделали: пересмотрели с технической стороны, с точки зрения архитектуры, добавили ярмарочное пространство. Таким образом, мы полностью завершили весь комплекс, сделав его удобнее и ярче. Люди могут прийти и покататься на коньках, погулять по ярмарке, перекусить, повеселиться, купить сувениры.

В этом году посетителей катка ждет много сюрпризов и событий. Например, каждую субботу на льду будет показывать мастер-классы чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. Спортсмен поделится с участниками профессиональными секретами и покажет коронные приемы. А один из сильнейших фигуристов СССР Юрий Овчинников научит москвичей фигурному катанию.

Вместе с ГУМ-катком всю зиму будет работать и сказочная, пестрая ГУМ-ярмарка.

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