«Важнее диплома только друзья»: ректор Михаил Эскиндаров рассказал, как молодым людям добиться в Москве успеха
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
15 ноября ректору Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаилу Эскиндарову исполняется 70 лет. Причем 15 из них он возглавляет один из знаковых вузов России. В свой день рождения Михаил Абдурахманович перейдет на новую должность. Накануне юбилея мы решили поговорить с одним из ведущих деятелей российского высшего образования. Беседа получилась довольно эмоциональной и насыщенной. Мы сидим в кабинете ректора, из окна доносится гул Ленинградского проспекта.
— Михаил Абдурахманович, вы родились в черкесском ауле. Еще будучи школьником, работали помощником комбайнера. Как вам удалось поступить в один из ведущих вузов страны — Московский финансовый институт, где, надо полагать, и в 1971 году был огромный конкурс?
— Я успешно окончил в ауле школу и поэтому, конечно, решил, что достоин одного из лучших вузов, поехал поступать в МГУ. Из вещей у меня была всего одна сумка. Приехал, поселился в общежитии главного здания МГУ, усиленно готовился… Но вступительные экзамены провалил! Да, я был одним из лучших учеников нашей школы за всю ее историю. Но тягаться с теми, кто учился в лучших московских школах, не очень-то получалось. К тому же многие из этих ребят занимались с репетиторами, в том числе — преподавателями вузов. В общем, я вернулся в родной аул и стал работать в поле. А потом, совершенно случайно, увидел в газете маленькое объявление, что Московский финансовый институт объявляет прием. Поехал посмотреть. Выхожу на станции «ВДНХ» и вижу настоящее село: деревья, коровы пасутся, церковь... А еще — маленькое школьное здание, которое и оказалось институтом, — я увидел что-то родное, с детства знакомое, и решил — это мое, тут буду учиться! И, кстати, о своем решении ни минуты не пожалел.
— Учась в Московском финансовом институте, вы как-то быстро «вышли в люди».
— Да, это интересная история. Как только поступил, меня вызвал проректор по хозяйственной работе — Александр Леонтьевич Полевик — и сказал: «Ты приезжай пораньше. Не 1 сентября, а числа 25 августа». Я не стал спрашивать зачем, но догадался — будет какая-то работа. Так и оказалось. Нашему институту выделили в Свиблове общежитие. Когда я ехал туда, то рассчитывал увидеть новое высотное здание — это же Москва! А вижу старый барак, где одна на всех кухня, не хватает кроватей и вообще мебели. А дети через неделю приезжают! И мы с несколькими ребятами стали ездить по другим общежитиям и собирать лишние столы, стулья, кровати...
— Ничего себе! Новичку, едва зачисленному на первый курс, сразу доверили ответственную работу!
— Дело в том, что когда я не поступил и вернулся домой, то работал комбайнером, потом трактористом, и меня избрали секретарем комитета комсомола совхоза. А потом избрали кандидатом в члены КПСС. И я оказался единственным кандидатом в партию, поступившим на первый курс. Поэтому руководство вуза вполне логично решило: парню важно себя хорошо зарекомендовать. Ну вот и дали возможность! Конечно, сыграло роль и то, что я был старше большинства первокурсников. Дважды поступал в МГУ, жил в высотном доме — общежитии университета. Да я был практически старожилом!
—Трудно пришлось сначала в Москве?
— Непросто. Свиблово, где находилось общежитие, считалось тогда полубандитским районом. Публика специфическая, но мы быстро со всеми подружились. А вот добираться до института было целым приключением. Туда ходил только один автобус — 176-й, и, чтобы попасть в него, нужно было сначала постоять в очереди. Потом эта очередь тебя буквально вносила в салон, а затем возле ВДНХ выносила обратно!
— Я государственник и общественник Михаил Абдурахманович, почему в 1990-е вы остались в вузе? Ведь многие ваши коллеги и друзья ушли в бизнес и стали миллионерами. Не было соблазна присоединиться?
— Конечно, друзья звали. В 1990-х примерно 70– 80 процентов банков в Москве возглавляли наши выпускники. Плюс я, еще будучи студентом, с третьего курса был секретарем комитета комсомола. А комсомол тогда, если отбросить идеологические клише, играл огромную роль! Мы организовывали все: от поездок в колхоз на картошку до поездок на практику за рубеж! И, конечно, многие активные люди того времени быстро переключились на новые дела. Так что в бизнесе, финансовой сфере — кругом — действительно были знакомые и друзья. Но у каждого — своя беда. Моя «беда» — я государственник и общественник.
— Поэтому и не пошли?
— Не только. Отчасти помешали обстоятельства. В 1987 году я уехал за рубеж в качестве руководителя группы советских преподавателей в Аденском университете Йемена. И уезжал я из одной страны, а вернулся в другую — великую державу, которая распалась. То есть во время перемен меня в стране просто не было. Зато, вернувшись, я сразу получил от ректора предложение стать проректором по экономической работе. Собственно, у академии, а мой Финансовый институт к этому моменту стал академией, никакой необходимости в таком проректоре не было. Эту должность ввели специально для меня. «Необходимо найти средства для поддержки вуза и преподавателей», — сказала Алла Георгиевна Грязнова.
Я связался с нашими бывшими студентами, ныне банкирами, страховщиками, бизнесменами, и достаточно быстро был организован Фонд поддержки тогда еще Финансовой академии. Это последние 10 лет, а то и больше я уже ни у кого ничего не прошу, потому что мы сами хорошо зарабатываем. А тогда было трудно, и я благодарен всем, кто создавал фонд, тем, кто помог в трудные годы вузу. А таких было очень много. Задача была выполнена, и уже через год я стал проректором по учебной работе, и с 1993 года все, что творится в Финансовом университете, — все беды и все радости я беру на себя.
Не жалею ни о чем
— Что бы вы хотели поменять в своей жизни? Что бы изменили, будь такая возможность?
— Якобы Уинстон Черчилль как-то сказал: «Кто в молодости не был либералом — у того нет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором — не имеет ума». Я считаю, что всему свое время. Какой смысл переоценивать поступки, которые ты давным-давно совершил? Что было, то и было. Но я горжусь тем, что все то время, которое я и мои коллегии провели в университете, мы не работали, а творили! Я считаю, что работать в университете вообще нельзя. В университете нужно творить! Если воспринимать свой труд в вузе просто как источник заработка, то все, конец — ничего хорошего не получится. Университет — это творчество! Я горжусь тем, что мы сделали вуз, куда можно привести ребенка, внука и быть глубоко убежденным, что он вынесет отсюда отличные знания, компетенции и, что еще важнее — найдет хороших друзей. Конечно, были ошибки. Может быть, нужно было активнее расширять направления подготовки кадров. Может быть, с кем-то из сотрудников нужно было раньше расстаться.
Но я этого не делал, чтобы сохранить в коллективе хороший моральный климат и социальное спокойствие. Из-за этого, возможно, несколько тормозилось развитие вуза. Однако в целом я сделанным доволен. Когда я начинал работать в должности ректора, у нас было всего два направления подготовки студентов, а сейчас уже двадцать! Число направлений подготовки аспирантов выросло с 2 до 16. Число диссертационных советов увеличилось с 4 до 19. Иностранных студентов было 127, а сейчас 1710! А еще мы присоединили четыре вуза: Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации, Всероссийскую государственную налоговую академию, Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт повышения квалификации информационных работников. А это непросто, потому что каждый из них — это свой коллектив, свои взгляды, свое отношение к образовательному процессу, научным исследованиям... И все это было нужно как-то объединить, выработать одну стратегию развития.
Когда шло присоединение, многие, конечно, беспокоились — а можем ли мы вообще быть вместе? И я отвечал: «Через два-три года вы вообще забудете, что работали в другом месте!» Так и случилось. Мы сумели не просто объединиться, но сделать один хороший гостеприимный дом. Да, бывают какие-то недоразумения, вопросы, но факт того, что сложился единый коллектив — бесспорен.
Сначала приобретите знания
— Что бы вы хотели пожелать нынешним 18-летним? Ведь в Финансовом университете тысячи студентов из других регионов. Как им жить? На какие не наступить грабли?
—Москва — страшный город. Он может поднять на самый верх, а может и затянуть на дно! Мне кажется, что главное для молодых людей — это получить от Москвы положительные эмоции.
Конечно, было бы кощунственно посоветовать им не ходить в клубы или другие увеселительные заведения. А когда туда еще ходить, если не в молодости?! Так что ходите на здоровье, но — соблюдайте меру и тщательнее выбирайте места. В первую очередь, наверное, имеет смысл ходить в театры, на выставки, какие-то культурные мероприятия. Но еще важнее — общение.
Я всегда говорю студентам: пусть у вас будет меньше знаний, но больше друзей. Без друзей жизни не бывает. Высокие достижения наших выпускников в 1990-е и 2000-е годы часто связаны с тем, что они хорошо знали друг друга, понимали, кто на что способен, доверяли друг другу и, конечно, оказывали поддержку. Так вместе бизнес и подняли! А еще, наверное, имеет смысл не лениться. Если за твое обучение в вузе платит государство или родители, то большой грех не воспользоваться этим благом и не получить все знания и навыки, которые только возможно! Также, я думаю, имеет смысл быть хотя бы чуть-чуть активнее, чем основная масса студентов.
— Активность молодых людей все чаще проявляется в том, что они начинают работать. Одобряете?
— Ни в коем случае! Это большая беда. Работа отвлекает студентов от получения фундаментального высшего образования. Мы сегодня об этом говорим очень мало, а делаем еще меньше, гоняясь за сиюминутными успехами и якобы достижениями. Если тебе нужна работа здесь и сейчас — можно пройти курсы по подготовке программистов или кого хочешь. А высшее образование все-таки предполагает многогранное развитие!
Тебя учат и философии жизни, и этике, и математике размышлений. На основе фундаментальных знаний, которые получаешь в вузе, ты всегда можешь перестроиться, адаптируясь к текущим требованиям рынка. А если студент работает, да еще с 1–2-го курса, он лишается базиса! Самое страшное в том, что молодой человек начинает получать деньги, и у него складывается ощущение, что он уже полностью самостоятелен, он всего достиг. Учебу он начинает воспринимать как помеху. К экзаменам готовится в лучшем случае за три дня и если их все-таки сдает, то тут же забывает весь материал. А потом работодатели говорят о деградации высшего образования! Конечно, оно будет деградировать, если молодые люди учатся по остаточному принципу. Я не понимаю, зачем законодатель вводит для студентов возможность работать, разрешая, например, ходить на занятия по желанию. Это настоящая трагедия. Нет, я не против того, чтобы студенты работали. Второй семестр на последнем курсе полностью посвящен практике.
Но работать в течение всей учебы — это очень плохая история. Поэтому всем студентам я бы сказал: «Постойте! У вас вся жизнь впереди, вы успеете и поработать, и заработать. А вот учиться, возможно, у вас времени уже не будет. Успевайте сейчас».
— От чего, на ваш взгляд, зависит качество образования?
— Во-первых, конечно, от квалификации преподавательского состава — умения подавать материал интересно, чтобы студенту было нескучно учиться. Во-вторых, от атмосферы в вузе. Если ты заходишь, а тебя встречает угрюмая небритая физиономия охранника, поломанные стулья, столы, диваны, компьютер, который не включается, у человека просто пропадает желание учиться. Третий фактор — связь вуза с будущим работодателем. Он должен не просто рассматривать выпускников как соискателей на какую-то должность, а участвовать в образовательном процессе! Сказать — «ах, вы плохо учите!» — легко.А вот объяснить, какими именно знаниями и навыками должен владеть выпускник, помочь эти знания и навыки получить — это уже сотрудничество. Которое, кстати, в интересах и вуза, и работодателя.
Недавно, например, у меня был разговор о том, что выпускники вузов имеют слабое представление о реальном положении дел на финансовом рынке и о тех компетенциях, которые там сейчас требуются. Нет проблем! Мы пригласили представителей Центробанка, Минфина, финансовых институтов — давайте вместе поработаем и будем готовить таких специалистов, в которых нуждается рынок.
— Может быть, перенимать вузовский опыт других стран?
— Конечно, это необходимо. Возьмем, например, Китай, чья экономика растет высокими темпами и скоро станет первой в мире. Там университетские библиотеки работают круглосуточно! Все студенты живут в общежитиях, причем куда менее комфортных, чем наши, — с двухэтажными кроватями. И никто не ропщет. Но никто во время учебы и не работает, потому что понимают, что учеба важнее. Они эффективно используют учебное время, получая глубокие знания. Колоссальные успехи китайской экономики формируются в школьных и вузовских аудиториях. А некоторые наши образовательные и околообразовательные «идеологи» призывают закрывать математические школы, меньше внимания уделять основополагающим школьным дисциплинам типа физики и химии. Не будет фундаментального образования, не будет серьезной науки, а значит, новых открытий и изобретений. О последствиях даже не хочется думать.
— Когда я сам был студентом, нам говорили, что главное — это научиться добывать знания самостоятельно.
— Полностью согласен. Проблема российского образования и нашего вуза в том числе — слишком много внимания уделяется аудиторной работе, передаче знаний от преподавателя студентам. И, я думаю, пора активнее внедрять новые формы обучения. Например, проектный — когда сам студент или группа студентов осваивает некий материал и материализует свои знания в виде некоего проекта. Логика тут простая: мир таков, что и в будущем тебе придется постоянно учиться, обновлять свои знания, умения и навыки. Иначе рынок просто выдавит тебя. Я иногда встречаю наших 50–60-летних выпускников, которые по воле обстоятельств лишились работы и не могут найти новую. Почему? А потому что они научились, скажем, банковскому делу, но рынок резко сократился, а больше они ничего не умеют. И научиться не получается.
— Михаил Абдурахманович, а чем в ближайшее время будете заниматься вы — после того, как сами смените вид деятельности?
— Ученый совет университета — кстати, путем тайного голосования — избрал меня президентом вуза. 88 членов ученого совета, по представлению учредителя, коим является правительство России, приняли такое решение. Учредитель также пожелал, чтобы я взял на себя и функции научного руководителя. Издание научных журналов, работа диссертационных советов, экспертно-аналитическая работа — убежден, мне будет чем заняться.
ДОСЬЕ
Михаил Эскиндаров — российский экономист, ректор, с ноября 2021 года президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАО. Независимый член Советов директоров ряда крупных компаний.