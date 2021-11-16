Модное пирожное с французскими изысками

Александра Николаева выбирает пирожные. Эксперты советуют пробовать продукцию разных кафе и кондитерских, и тогда есть все шансы выбрать то, что вас полностью устраивает. Ведь у каждого — свои вкусовые предпочтения и представления о прекрасном / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В конкурсе «Московское качество» горожане впервые выбирали лучших производителей пирожных макарони. Чем это изделие отличается от остальных, выяснила «Вечерняя Москва».

Эти разноцветные пирожные сейчас можно встретить почти в каждой кофейне или кондитерской. Маленькие и разноцветные, они стоят куда дороже привычной «корзиночки » или «картошки».

— Все дело в составе. Эти пирожные делаются из миндальной муки, а она, разумеется, куда дороже пшеничной, — рассказывает технолог кондитерского производства Елена Митюнина.

Как пояснила эксперт, до сих пор есть путаница и с названием. Эти пирожные французы называют macarons, и это слово мы переводим как хотим: макарони, макаронэ, макаронсы, макаруны и просто макароны.

— Если честно, то самая корректная версия — именно «макароны». Но чтобы покупатели не путали пирожные со вторым блюдом, кондитеры обычно называют их «макарони », — пояснила Елена Александровна.

Как рассказала эксперт, макарони состоят из двух половинок, сделанных из нежного миндального теста и крема либо конфитюра между ними. Макарони — продукт, по смыслу напоминающий эклер. Яркий цвет этого пирожного должен ассоциироваться с тем, что находится внутри. Весь смысл макарони — именно в начинке.

— Самые популярные начинки — это шоколад, соленая карамель, фисташковый или фруктовый крем, — рассказывает Елена Митюнина. — Иногда используется крем сливочно-тыквенный.

Отсюда первый совет: обращайте внимание на цвет пирожного. Если он явно ненатуральный, а какой-то «кислотный », значит, кондитер «намудрил» с красителями, и такой макарони лучше не покупать.

Александра Николаева выбирает пирожные. Эксперты советуют пробовать продукцию разных кафе и кондитерских, и тогда есть все шансы выбрать то, что вас полностью устраивает. Ведь у каждого — свои вкусовые предпочтения и представления о прекрасном / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На что еще обращать внимание? Прежде всего — на поверхность пирожного.

— Она должна быть идеально гладкой, без трещин или комочков. А при надавливании лопаться с легким хрустом на маленькие неровные осколки, — пояснила эксперт. — Если вы решите сломать «неправильный » макарони, то вся шапка пирожного просто опустится под вашими пальцами.

Кстати, это правило действует и в отношении разнообразных фантазийных пирожных, таких как макарони на Хеллоуин или Новый год.

Обращайте внимание и на размер. Настоящие макарони обычно — от трех до четырех с половиной сантиметров. Пирожное, по задумке, легко умещается между большим и указательным пальцами.

— Это лакомство «на один укус», — пояснила Елена Митюнина. — Оно принципиально крошечное, такова традиция! Еще один важный момент — текстура. Если снаружи макарони покрыты хрустящей корочкой, то внутри они нежные и тягучие. Именно это сочетание так волнует гурманов!

Еще один важный момент: после того как вы откусили кусочек пирожного, тесто не должно прилипать к зубам. Если это произошло, макарони некачественные. Кроме того, внутри пирожного не должно быть полостей или пузырьков воздуха.

Обращайте внимание и на срок годности десерта: он не более трех дней.

— Советую попробовать макарони из разных кондитерских и кафе, а затем остановиться на том, которое нравится больше всего, — пояснила Елена Митюнина.

СПРАВКА

Согласно итогам голосования, лучшие, по мнению москвичей, пирожные макарони делает пекарня «Хлеб Насущный» (Москва). На втором месте с совсем небольшим отрывом столичная кондитерская «Кафе Пушкинъ» (ООО «Юста Лайн»). На третьем — тоже московский бренд «Мон Бон» (ООО «МОН БОН МАКАРОН»)