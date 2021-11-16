Подсолнечное масло оказалось не очень свежим и без ценного витамина

Москвич Андрей Бюркланд выбирает в супермаркете подсолнечное масло. Эксперты советуют обращать внимание на срок годности и хранить только в прохладе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил подсолнечное масло брендов «Каролина», «Благо», «Россиянка», «Слобода», «Затея», «Селяночка» и Mr.Ricco.

Подсолнечное масло — один из самых популярных в России продуктов. В любом магазине — как в крупном сетевом супермаркете, так и в небольшой торговой точке — можно найти сразу несколько марок. Но, как выяснилось, покупать можно не все.

— Чтобы соответствовать заявленному на этикетке высшему сорту, масло должно быть как минимум свежим, — пояснила главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — В лабораторных условиях мы определили показатели окислительной порчи каждого из образцов: перекисное, кислотное и анизидиновое числа.

Что показал тест? Масла «Каролина » и «Селяночка» не соответствуют заявленному высшему сорту по показателю окислительной порчи — превышено перекисное число. Эксперты, впрочем, отнесли их к первому сорту.

Токоферол — он же витамин Е — определяет биологическую ценность масла. Это природный антиоксидант, способствующий более длительному хранению этого продукта. Его содержание в растительных маслах не нормируется, поскольку зависит от содержания в сырье, т.е. в семечках. Но, согласно справочным данным для масла подсолнечного, в нем должно быть не менее 44 мг витамина Е на 100 граммов продукта.

— В образцах «Россиянка» и Mr.Ricco, как выяснилось, подсолнечного масла немного меньше, чем в остальных — 40 и 41 мг на 100 граммов соответственно. Больше всего этого витамина в образцах «Каролина» и «Селяночка»: 47 и 48 мг на 100 граммов, — рассказала Ирина Аркатова.

Также выяснилось, что образцы масла «Россиянка» и «Затея » хоть и не имеют запаха, но в них присутствует специфичный привкус подсолнечника, которого у данной продукции быть не должно.

Что же в итоге? Все масло признали безопасным. Однако «Каролина» и «Селяночка» попали в черный список из-за несоответствия заявленному на упаковке высшему сорту.

Ирина Аркатова дала советы по выбору подсолнечного масла.

— Рафинированное масло должно не иметь осадка и быть прозрачным. Поскольку продукт герметично упакован, оценить его запах в момент покупки не удастся, но перед употреблением в пищу все же рекомендуется это сделать, — пояснила эксперт. — Запах не должен быть прогорклым: это признак окислительной порчи продукта. Употребление окисленного масла может быть небезопасным.

Как пояснила Ирина, чтобы обезопасить продукт от преждевременной порчи, его лучше хранить не дольше срока годности. Желательно — в темном и прохладном месте в плотно закрытой таре. Покупать подсолнечное масло впрок да еще держать на свету вне холодильника — это значит продукт испортить.