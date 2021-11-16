Созвездие талантов: титулы «Мисс и Мистер студенчество» получат самые умные, одаренные и спортивные

Студенты Мария Немешаева и Алексей Зубов представляют столицу на конкурсе «Мисс и мистер Студенчество». Ребята приготовили творческие номера и готовы побороться за титул. Удивлять жюри Мария будет зажигательным танцем, а Алексей планирует выделиться из общей массы декламацией пьесы Островского / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 ноября отмечается Международный день студенчества. В честь праздника стартовал конкурс, где лучшие представители учащейся молодежи покажут разносторонние таланты.

Девушки в вечерних платьях, парни в строгих костюмах «с иголочки» заходят в актовый зал Московского политехнического университета. Это студенты из 40 субъектов России, которые успешно прошли региональный отбор и готовы показать свои таланты на очном этапе в Москве. В первый день конкурса в зале царит праздничная и непринужденная атмосфера — задания начнутся только завтра, а потому волноваться перед выходом на сцену повода нет. Ребята знакомятся друг с другом и членами оргкомитета конкурса, репетируют общий музыкальный номер, фотографируются.

Столицу на конкурсе представляет студентка Московского государственного университета пищевых производств Мария Немешаева. Девушка признается, что участвовать в таком масштабном состязании для нее волнительно. Но сдаваться Мария не собирается.

— Я постараюсь направить волнение в нужное русло и блистательно реализовать задуманные идеи, — говорит студентка. — Я, как опытный участник проектов разного уровня, всегда выхожу на сцену с боевым настроем. Танцую с детства, пробовала себя в разных направлениях и жанрах, часто выступала на публике, участвовала в телевизионных проектах, фестивалях. Так что быть на сцене для меня не впервой, — рассказывает Мария.

Удивить жюри девушка надеется танцевальным номером: в последние годы Мария Немешаева целиком посвятила свое свободное время хип-хопу, выступление обещает быть зажигательным и оригинальным.

За титул «Мистер студенчество России» борется студент первого курса магистратуры Московского государственного университета спорта и туризма Алексей Зубов. Для творческого конкурса он приготовил отрывок из пьесы Николая Островского «Женитьба Бальзаминова».

— Думаю, мое выступление будет выделяться среди хореографических и вокальных номеров, — считает Алексей. — Актерским мастерством я никогда профессионально не занимался, но много репетировал и полностью уверен в своих силах.

Студентам предстоит пройти пять конкурсных этапов: «Презентационный», «Интеллектуальный», «Творческий», «Спортивный» и «Дефиле».

— На творческом конкурсе ребята покажут хореографические или вокальные номера, которые приготовили в своих регионах. Интеллектуальный этап пройдет в формате самопрезентации, во время которой расскажут о своей деятельности и творческих успехах. В спортивном конкурсе парни и девушки сдадут нормы ГТО, — рассказала член дирекции конкурса Талия Айбедуллина.

За каждый этап конкурса жюри будет начислять баллы участникам. Победителей объявят 22 ноября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи:

— Москва сегодня стала еще ярче, потому что встретила участников конкурса «Мисс и мистер студенчество России — 2021». Для нескольких десятков ребят это вызов самим себе, такой выход из зоны комфорта и стимул продолжать повышать свои профессиональные компетенции, развиваться в творчестве и общественной деятельности. А для организаторов это еще и огромное удовольствие видеть, какие у нас в России талантливые, креативные, красивые, смелые и активные ребята. Всем без исключения желаю успехов и удачи. Финалисты — уже победители.

СПРАВКА

XV Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество» пройдет в Москве с 16 по 25 ноября. В этом году в нем принимают участие 100 юношей и девушек из 40 субъектов РФ в возрасте 18–26 лет. 22 ноября состоится гала-концерт, где назовут имена победителей. На конкурсе будут не только разыграны титулы «Мисс студенчество России — 2021» и «Мистер студенчество России — 2021», но и определены победители по федеральным округам.