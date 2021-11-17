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Сетевое вещание «ВМ»: мы не грузим зрителя, и с нами всегда интересно

Никита Миронов

Общество
Сетевое вещание «ВМ»: мы не грузим зрителя, и с нами всегда интересно
Фото: Вечерняя Москва

Телевидение «Вечерней Москвы» вышло на новый уровень, трансформировалось и изменилось, следуя веяниям времени и новым технологиям. О том, как этого удалось достичь, рассказал главный режиссер сетевого вещания «ВМ» Игорь Настенко.

— Мы купили более современные камеры и теперь вещаем в формате 4К. Это значит — в высоком разрешении, — рассказал он.

— Нас можно смотреть на цифровых платформах в полный экран, как обычное телевидение. Сейчас «Вечерку-ТВ» можно увидеть на «Яндекс. Дзен» и сайте vm.ru, но в ближайших планах — выход на «Триколор» и другие платформы, — пояснил режиссер.

Еще одно новшество — запуск графического сервера vMix, что особенно актуально в условиях пандемии. Он позволяет создать у зрителя полный эффект присутствия, даже когда в студии нет ни одного человека, а ведущие и эксперты общаются из дома.

— «Зумовские» окошки ушли в прошлое, — считает Игорь Настенко. — Вообще новый сервер и творчество наших сотрудников позволяют радовать зрителя даже тогда, когда в кадре нет ведущего! Картинка «Вечерки-ТВ» реально улучшает настроение и вдохновляет! Я рад, что, несмотря на все технические новшества, нам удалось сохранить доверительную атмосферу. Мы вообще не работаем со зрителем, мы с ним дружим. Я знаю людей, которые смотрят наше телевидение годами, потому что оно стало частью их жизни. Почему? Потому что мы уникальны. Ну у кого, например, есть программа «Перекличка столиц», в которой участвуют 15 мегаполисов? И обсуждаем мы в эфире не политику, а то, что реально волнует людей.

Как пояснил Настенко, многие наши собкоры в городах мира — очень оригинальные люди. Так, например, из Праги выходит на связь известный судебный арбитр Сергей Захаров.

— Наши новостные программы отличаются от традиционных. Мы не столько информируем, сколько размышляем. Причем не на уровне двух профессоров, а, скорее, на уровне обывателей. Атмосфера в студии напоминает посиделки в московских гостиных, — считает Настенко. — Ну и, конечно, одна из наших «фишек» — интервью с интересными людьми.

СПРАВКА

Сетевое вещание «Вечерки» ведется с 2012 года. Причем первый эфир случился 9 Мая с Поклонной горы, где «Вечерняя Москва» участвовала в праздничных мероприятиях. Сейчас вещание ведется в режиме 24/7. В эфир выходит 12 программ, разделенных на три направления: аналитика, новости и быт.

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