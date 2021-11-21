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Евгений Герчаков: Люблю полежать на диване

Андрей Объедков

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Общество
Евгений Герчаков: Люблю полежать на диване
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Наши корреспонденты любят задавать звездам неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. В рубрике «Неформат» знаменитости предстанут перед читателями «Вечерней Москвы» с новой и непривычной для них стороны.

Народный артист России Евгений Герчаков 16 декабря выступит с сольным концертом в районе Сокольники. Накануне актер рассказал «Вечерке» о хитром способе поступить в вуз, неудачном кино и о том, кто из современных комиков является его поклонником.

— Евгений, ваш отец был военным, и он хотел, чтобы вы стали спортсменом. Как получилось, что вы попали на сцену?

— Отец был кадровым офицером, капитаном первого ранга, работал начальником Дома офицеров. Он воевал на Дальнем Востоке, участник Советско-японской войны, имеет медаль «За победу над Японией». Но при этом был музыкантом. Он из многодетной семьи, где было десять детей. Чтобы дети выжили в голодное послереволюционное время, его отдали в детский дом. Там он увлекся музыкой, хотя не знал нот. Подбирал мелодии на разных инструментах по слуху. Во Владивостоке отец познакомился с мамой, она была уже поющей артисткой, выступал вместе с ней. Я помню, как они прекрасно пели. А я больше всего любил футбол. И когда отца перевели на Черноморский флот, тренировался год в команде мастеров. Папа очень хотел, чтобы я стал спортсменом. Но мама мечтала, чтобы я стал артистом. И как обычно, в таких ситуациях победила женщина. Она настояла, чтобы я после школы поехал поступать в Гнесинку (Российская академия музыки имени Гнесиных. — «МВ»). Даже давала советы, как туда поступить.

Принцип простой: я должен был понять, кто председатель жюри, подойти к нему, смотреть в глаза и петь только для него. А все остальные члены жюри должны были подтянуться за председателем. Войдя в зал с приемной комиссией, я выбрал мужчину с длинными седыми волосами, подошел, начал смотреть ему в глаза, как советовала мама, и запел «Опустела без тебя земля…» От такого натиска мужчина начал скатываться под стол. Я только слышу за спиной: «Комик, комик… Настоящий комический артист». И так я был зачислен.

Евгений Герчаков: Люблю полежать на диване Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— И как складывалась дальнейшая карьера?

— Так как после училища у меня закончилась отсрочка от призыва, то меня призвали в армию. Но призвали актером в Центральный академический театр Советской армии. Это мне польстило, так как это был театр с залом в тысячу мест, с пятиконечной звездой. Тем более я считал, что отцу должно быть приятно, что я буду выступать в ведомственном театре Министерства обороны. И после окончания срочной службы я остался в театре на десять лет. Играть там было престижно. Тем более работали метры: Зельдин, Касаткина и другие известные актеры. Некоторые работали всю жизнь. Но это и опасно.

— Почему?

— В одном театре ты заштамповываешься, становишься заложником системы.

— Поэтому вы и ушли?

— Да, играл в театре «Эрмитаж», одновременно в Театре Розовского, выступал в Швейцарии. И вот в Театре Луны уже четверть века, немыслимо много. Даже странно!

— Почему застряли?

— Некуда идти. Приглашала к себе Галина Волчек, но я считаю, что «Современник» — женский театр. Приглашал Плучек в Театр сатиры, но я не пошел, понял, что там что-то не так. И Ширвиндт потом приглашал. Опять отказался. Звал Роман Виктюк в свой театр, когда вручал мне приз за лучшую женскую роль. Он оригинальный режиссер. Но тоже отказался. Куда идти? Я здесь, в Театре Луны, на своем месте.

Евгений Герчаков: Люблю полежать на диване Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Что больше нравится: театр или кино?

— Нравится полежать на диване, посмотреть телевизор. Но серьезно: театр — больше, он сложнее. В нем больше энергии. Хотя была одна картина, которая перевернула всю мою жизнь. Это фильм «Трудно быть богом». Прекрасно было десять лет стоять с гением Алексеем Германом, смотреть, как он работает. И неважно, получился этот фильм или нет. А снимался фильм 14 лет. Режиссер и оператор не дожили до премьеры.

— Почему так получилось?

— Я считаю, что Герман сам не понимал, что он хочет, что снимает: он метался из стороны в сторону. А все потому, что снимал очень сложный материал. Это не комедия, это не трагедия, это не мелодрама. Это «черт знает что». И это тоже надо уметь снимать.

— Как оцениваете фильм?

— Мне он не понравился. Я вижу отдельные своеобразные сцены. Но в целом нет. Но это не братья Стругацкие. Авторское кино имеет право на такое существование. Но опять-таки, это получились не Стругацкие.

— Вы снимались в популярных и классных картинах… В одной даже сыграли с сыном. Приходилось оказывать протекцию?

— Протекции никакой не было. В свое время новомодный артист Александр Ревва пригласил меня в комедию «Бабушка легкого поведения». Он сказал, что поклонник моего таланта. Я вначале сомневался, но фильм получился прекрасным. А вот во второй части я снимался со своим младшим сыном, который играл сына Нагиева. На начало съемок сыну было 14, а режиссер искал 10-летнего мальчика.

Я вначале предложил попробовать сына, но режиссер отказался, так как он не подходил по возрасту. И я не стал настаивать: режиссеру виднее. Хотя я предупреждал, что десятилетний ребенок может не дотянуть из-за неопытности. И после того как режиссер отсмотрел на пробах 50 мальчишек и никто не подошел, он позвонил мне и попросил привести на пробы сына, ведь видел его до этого. И после проб утвердил на роль.

Евгений Герчаков: Люблю полежать на диване Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— И как складывается карьера сына?

— В этом году он поступил в актерский колледж, который организовал Олег Табаков. Там первые два года учатся как в колледже, а последующие три года получают высшее образование. Но поступал опять-таки самостоятельно. Было сложно, проходил пять туров, уходил из дома в 11 часов, приходил в 11 вечера как выжатый лимон.

ДОСЬЕ

Евгений Герчаков родился 31 июля 1949 года в Находке. В 1972 году окончил факультет актеров театра музыкальной комедии Музыкального училища имени Гнесиных (мастерская Л. Михайлова). Народный артист России. Снялся более чем в 40 фильмах. В 1992 году на фестивале «Киношок» получил приз за исполнение лучшей женской роли в фильме «Старуха-рмса»

Герчаков — режиссер

К своему 70-летию Евгений Герчаков поставил в Театре Луны спектакль про Фрейда и сыграл главную роль. Правда, спектакль был показан всего два раза. И сейчас решается, где дальше может идти этот спектакль. Герчаков считает, что сложно быть одновременно и режиссером, и актером в одной постановке. Такое раздвоение требует больших сил.

Любимый фильм со своим участием

Таким Евгений Герчаков считает «Вино из одуванчиков». «Смотрю на себя и понимаю, что таким наивным никогда не стану. И гордость обуревает от той игры… Нравится сериал «Нереальные истории» на СТС, где есть приколы и я перевоплощаюсь в Ивана Грозного», — рассказал артист.

Личную жизнь Евгений Аркадьевич не афиширует. Он счастлив тем, что у него есть любимая работа и крепкий, надежный тыл. А еще он очень горд, что двое из его троих детей — Ольга и Егор — выбрали актерскую профессию.

Женские роли

Герчакову неоднократно доводилось переодеваться в женщин на съемочной площадке: «Ширли-мырли», «Клубничка,» «Стару-ха-рмса». Однажды он даже получил приз за лучшую женскую роль.

Роль в Швейцарии.

В 1992 год с театром «Эрмитаж» Герчаков был на гастролях в Швейцарии. Его пригласили играть главную роль Фрейда в муниципальный театр Женевы «Де Каруж». Главным режиссером там был поляк, который хорошо понимал Герчакова, а он — его. «Играл Фрейда. Точнее, его Душу. Пел на идише, так как Фрейд был евреем. По окончании контракта вернулся. Ведь Швейцария не театральная страна, — вспоминает артист. — Там банки. Искусство чисто формальное. Ведь там нет постоянного репертуара. Делают один спектакль, прокатывают, а потом сжигают декорации и начинают готовить новый спектакль. А актер должен устраиваться в банк, чтобы выжить. Но может, был дураком, что вернулся, так как зарплаты в России в начале 1990-х были маленькие».

Любимый фильм со своим участием.

Таким Евгений Герчаков считает «Вино из одуванчиков». «Смотрю на себя и понимаю, что таким наивным никогда не стану. И гордость обуревает от той игры… Нравится сериал «Нереальные истории» на СТС, где есть приколы и я перевоплощаюсь в Ивана Грозного», — рассказал артист.

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