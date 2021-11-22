Столичные школьники создают музеи из реликвий Великой Отечественной войны и просвещают своих ровесников

Учащиеся 10-го морского кадетского класса школы № 1161 Анна Савина (слева) и Екатерина Лунякина представляют смоделированную ими комнату солдата Красной армии — часть экспозиции «Район Бутово в годы войны» на Всероссийском форуме школьных музеев в Музее Победы на Поклонной горе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первый «Всероссийский форум школьных музеев» прошел в Музее Победы на Поклонной горе. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как столичные школьники сохраняют историю Родины.

Деревянные стулья, стол с подсвечником и керосиновой лампой, а рядом висит шерстяная шинель. Это фрагмент комнаты красноармейца, который вернулся домой живым. На столе — альбом с военными фотографиями как воспоминание о фронтовых годах. Восстановили интерьер сороковых годов учащиеся школы № 1161 в Южном Бутове. Об этих экспонатах все знают десятиклассницы Анна Савина и Екатерина Лунякина. Они регулярно проводят экскурсии в стенах родной школы. Теперь экспозиция временно располагается в Музее Победы на Поклонной горе.

— У нас очень много экспонатов, которые приносили дети. Эти вещи принадлежали их бабушкам и дедушкам, — рассказывает Екатерина Лунякина. — И для нас очень важно, чтобы и другие школы увидели эти экспонаты.

Чтобы ребята могли сделать информацию доступной для всех, не только для посетителей Музея Победы, эксперты рассказали участникам форума о том, как правильно снимать документальные фильмы о школьных музеях.

— Это интересная работа. Главное — рассказывать доступным языком, чтобы все было понятно, тогда этот фильм с удовольствием посмотрят наши ровесники, — объясняет Анна Савина.

Впрочем, экспозиции школьных музеев из разных районов города и уголков страны будут запечатлены не только на кинолентах. Так, на форуме в Музее Победы презентовали каталог с QR-кодами, в котором оцифрованы экспонаты различных школьных музеев.

— Важно придать каждому школьному музею современный облик. Использовать информационные технологии, чтобы дать возможность как можно большему числу школьников увидеть уникальные материалы из архивов, — отмечает министр просвещения России Сергей Кравцов.

Благодаря онлайнформату к форуму присоединились более 3000 зрителей из 85 регионов России.

— Этот форум — результат двухлетней работы нашего детского центра. Мы взяли на себя эту миссию. И решили, что без поддержки школ мы не сохраним так прочно историю страны. Все ресурсы Музея Победы готовы помогать и поддерживать школы в сохранении исторической памяти, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

На цифровой площадке ученики и эксперты работали над проектами по улучшению школьных музеев в режиме онлайн, в формате хакатона. Так называют форум, на котором участники совместно решают один вопрос за ограниченное количество времени. Благодаря такому формату школьники из разных регионов страны смогли обменяться идеями. Дали практические советы по развитию школьных музеев и эксперты форума.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Расим Акчурин, первый заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов:

— В день открытия форума мы должны вспомнить и о тех, кто первыми развернул работу по созданию школьных музеев. Это были ветераны, участники Великой Отечественной войны. Они, можно сказать, заложили первый кирпичик в создание школьных музеев. И мы, и последующие поколения должны продолжать то, что в нашей образовательной системе начали делать участники войны. Очень важно, чтобы правда истории хранилась в музеях и передавалась нашим детям — школьникам. Ветераны действительно переживают за это.

СПРАВКА

Долгосрочную программу развития «Школьный Музей Победы» запустили в сентябре 2019 года. Проект разработан в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Помимо Музея Победы на Поклонной горе, над проектом работают специалисты Департамента образования и науки города Москвы. На сегодняшний день в программе «Школьный Музей Победы» уже участвуют более тысячи школ из 85 регионов России.