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Редкое искусство помогать

Альфия Камилова

Общество
Редкое искусство помогать
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В мире порядка 8000 редких, орфанных, генетических заболеваний, большая их часть — более семи тысяч патологий — не поддается лечению. Но остальным детям можно помочь. Вопрос «Как сделать жизнь людей с наследственными заболеваниями более комфортной?» стал темой пресс-конференции «Помощь «редким»: что происходит с поддержкой «редких» больных в России», состоявшейся 18 ноября в Москве.

На пресс-конференции в рамках проекта «Редкое искусство помогать», которая состоялась в образовательном центре Московского музея современного искусства, собрались эксперты, которым не понаслышке известны проблемы редких больных и их родственников — за плечами каждого большой опыт работы в этом направлении. Открыла мероприятие кандидат социологических наук, исследователь программы редких больных благотворительного фонда «Нужна помощь» Карина Пипия.

Редкое искусство помогать Кандидат социологических наук, исследователь программы редких больных благотворительного фонда «Нужна помощь» Карина Пипия / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

— Понятие орфанные заболевания было введено в Федеральном законе «Об охране здоровья граждан» № 323 ФЗ в 2011 году, — напомнила Карина Пипия. — К редким заболеваниям относятся те, у которых частота заболеваемости менее 10 случаев на 100 тысяч человек. В перечень редких орфанных заболеваний, представленный на сайте Минздрава России? входит 271 заболевание. По статистике в России 36 тысяч таких пациентов. Эта цифра очень занижена. И, конечно, они нуждаются в помощи! Самая большая проблема — постановка диагноза.

Карина Пипия отметила, что сейчас в России 1,4 миллиона младенцев, которых в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно тестируют на пять генетических заболеваний. В Москве перечень расширен до 11 наименований. В 2023 году малышей будут обследовать на 36 заболеваний. Значит, диагноз будет поставлен раньше, терапию можно будет начать своевременно. Такие меры дадут редким людям возможность на полноценную жизнь. Информации о редких заболеваниях очень мало. Проект «Редкое искусство помогать» повышает уровень осведомленности общества о проблеме и поддерживает благотворительные фонды, которые занимаются помощью людям с редкими заболеваниями.

Редкие люди нуждаются в редких дорогостоящих препаратах, их поставляют из других стран. Первые орфанные препараты были доставлены в Россию в 2007 году.

Редкое искусство помогать Директор по закупкам АО «Фармимэкс» Максим Ткаченко / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

— Иногда от постановки диагноза до начала терапии проходит два–три года, — рассказывает директор по закупкам АО «Фармимэкс» Максим Ткаченко. — Терапия нужна как можно скорее, лекарства нужны здесь и сейчас. Однако иногда процедура получения препаратов занимает 3–4 месяца, даже при условии, что есть деньги на их покупку. Поэтому мы заключаем договоры на благотворительную поставку и обеспечиваем лекарствами до тех пор, пока государство не начнет финансирование.

Постановка диагноза и терапия необходимы уже родившимся малышам. Но сооснователь компании Genotek Артем Ермулатов считает, что будущее все-таки за профилактикой.

Редкое искусство помогать Артем Ермулатов, сооснователь компании Genotek / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

— До зачатия можно провести тесты на десятки и даже сотни заболеваний, — говорит Артем Ермулатов. — Скрининговое обследование родителей даст возможность появлению на свет здоровых детей. Процедура экстракорпорального (искусственного — прим. «ВМ») оплодотворения с преимплантационной генетической диагностикой решает эту проблему. В центре репродукции берутся яйцеклетки и проверяют на наличие мутаций. В среднем четыре яйцеклетки из восьми — здоровые. Они и используются для искусственного оплодотворения. Всем известно, что многим детям из пробирки уже более пятидесяти лет, они ведут обычную жизнь.

Люди с редкими болезнями хотят жить полноценной жизнью. Решением этого вопроса занимаются некоторые организации.

— Редкие люди, как и все остальные, мечтают о самореализации, и мы даем им такую возможность, — отметила руководитель социальных проектов Skillbox Василина Дрогичинская. — Мы помогаем им пройти обучение и трудоустроиться. У нас есть программа для студентов с инвалидностью и редкими заболеваниями. Получив нужные знания, такие люди становятся дизайнерами, блогерами, специалистами по маркетингу в социальных сетях. Они находят работу и повышают качество своей жизни.

Проект «Редкое искусство помогать» организован креативным агентством маркетинговых коммуникаций emg и группой компаний Philin Philgood.

Агентство emg — креативное агентство маркетинговых коммуникаций. Специализируется на разработке стратегии и креативных решений, реализации интегрированных рекламных кампаний. Агентство ежегодно реализует проекты социальной направленности и серьезно относится к вопросам социальной ответственности. Агентство сотрудничает с различными благотворительными фондами и лучшими экспертными партнерами в этой области.

Группа компаний Philin Philgood — партнер НКО, бизнеса и владельцев капиталов в решении социальных задач. Сервисы для профессиональной благотворительности, которые предоставляет группа, работают в формате 360° и позволяют оказывать инфраструктурную поддержку на всех этапах — от запуска организации до планов на будущее.

«Редкое искусство помогать» — это один из первых российских федеральных информационных проектов, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме редких заболеваний. Проект носит просветительский характер и направлен на повышение уровня осведомленности о проблеме в обществе и поддержку благотворительных фондов, занимающихся системной помощью людям с орфанными заболеваниями. В проекте принимают участие фонды, которые занимаются помощью редким пациентам: «Дети-бабочки», «Подсолнух», «Хрупкие люди», «Дом с маяком», Фонд борьбы с лейкемией, «МойМио», «Семьи СМА», «География добра», «Живи сейчас».

Также проект поддержали бренды: медико-генетический центр «Genotek», фармацевтическая компания АО «Фармимэкс», производитель и импортер мебели Stool Group, образовательная платформа Skillbox.

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