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Студенты примерили роли иностранных делегатов

Вероника Ушакова

Общество
Студенты примерили роли иностранных делегатов
Фото: Pexels

22 ноября студенты столичных вузов примерили на себя роль делегатов стран Шанхайской организации содружества — в формате деловой игры ребята обсудили ситуацию в Афганистане и другие международные проблемы.

Вернуть права женщинам — предлагают студенты от индийской делегации. Нужно подключить Организацию объединенных наций — предлагают русский и китайские представители.

Признать нынешнее правительство нелегитимным — предлагают остальные делегации. Разгораются жаркие дискуссии и споры. Так, студенты в образе делегатов стран ШОС ищут способы стабилизации политической ситуации в Афганистане. Ищут и методы обеспечения политической безопасности в регионе.

— Приятно видеть, что все делегаты довольно конструктивны и хорошо ориентируются в мировой политике, новостной повестке, — отметила студентка второго курса МГЛУ, председатель модели ШОС Анна Корзун.

В деловой игре приняли участие будущие политологи, специалисты по международным отношениям и регионоведению. Это студенты из Московского государственного лингвистического университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также Российского университета дружбы народов. Задача участников — продумать, как стабилизировать политическую ситуацию в Афганистане. А затем выступить на английском языке, опираясь на реальную мировую политическую повестку. При ответах важно ссылаться на принятые ранее государственные решения, официальную позицию страны, а также приводить цитаты действующих политиков.

— Такая модель ШОС полезна для мировой политики, — отметил специалист отдела молодежной политики и культурно-массовой работы МГЛУ Николай Максимов. — Ребята, пусть даже на своем уровне, поднимают важные вопросы. Возможно, если решения будут разумными, на них смогут опираться вышестоящие организации.

В течение недели участники модели стран ШОС обсудят и другие актуальные вопросы. Среди них — борьба с кибертерроризмом и укрепление международного сотрудничества. Поговорят о решении территориального вопроса треугольника Китай — Индия — Пакистан 2020–2030 гг. Обсудят и вопросы обеспечения мирного характера Иранской ядерной программы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Конев, директор Базовой организации по языкам и культуре государств-участников СНГ МГЛУ:

— Создание общего экономического, культурного и образовательного пространства, дальнейшее развитие интеграционного процесса в странах содружества ШОС невозможно без укрепления позиций государственных, национальных языков. Наш университет имеет 8 культурных и языковых центров СНГ и остается главным по направлению подготовки зарубежного регионоведения в Шанхайской организации сотрудничества.

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