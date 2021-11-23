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Простые навыки могут сохранить чужую жизнь

Павел Воробьев

Общество
Простые навыки могут сохранить чужую жизнь
Инструктор Владимир Федянин обучает оказанию первой помощи начальниц скаутских отрядов Алису Ходыреву (в роли пострадавшей), Марину Федорову (справа) и Алину Чивякову / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На базе подворья храма Александра Невского прошел тренинг для преподавателей и вожатых по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Как учат спасать жизни детей, узнал корреспондент «Вечерней Москвы».

Посреди слякотного мегаполиса теплый Суворовский зал церковного подворья навевал мысли об уюте и отдыхе, но никто из участников тренинга не имеет возможности расслабиться. Разбив слушателей на группы, опытные инструкторы показывают молодежи приемы оказания доврачебной помощи больным и раненым.

— Это очень простые умения. Но в экстремальной ситуации они могут спасти кому-нибудь жизнь, — пояснил Владимир Федянин, инструктор Организации российских юных разведчиков. — Это не просто красивая фраза, это подтверждается реальной жизнью. Ведь бывает, что счет идет на минуты.

По словам Федянина, уже нескольким людям в организации — как ребятам-скаутам, так и вожатым, — приходилось на практике применять полученные на таких тренингах знания. Так, у Владимира на глазах подросток однажды попал под трамвай.

— Такое ДТП — всегда сложная, сочетанная травма, с переломами, с кровопотерей, — говорит Владимир, — и от того, что успеешь сделать до приезда врачей, зависит, будет ли жить парнишка, останется ли инвалидом. Я действовал почти автоматически, не задумываясь, а вот если бы пришлось чтото вспоминать, то упустил бы драгоценное время.

По мнению инструктора, такие курсы надо проходить хотя бы пару раз в год, тогда навык закрепляется. И даже освоив, потом регулярно повторять. Инструкторы выбирают «добровольца» на роль пострадавшего, и затем все в группе по очереди отрабатывают на нем приемы оказания помощи. Начиная с простейших навыков: например, переворота пострадавшего в безопасное положение — чтобы даже девушки смогли перевернуть крупного мужчину. Рядом на манекенах демонстрируют методы помощи младенцам, способы непрямого массажа сердца для взрослых.

— Самое интересное — это когда мы проводим курсы с элементами погружения в ситуацию, — рассказал Владимир. — С бутафорской кровью, с анатомически точными манекенами и даже со специальным гримом для добровольцев, играющих пострадавших. При этом отрабатывается еще и психологический навык не теряться при виде травм, крови, криков.

Организаторы этого необычного тренинга делают акцент на оказании помощи детям и подросткам — тем, кто чаще попадает в беду.

ВАЖНО

В случае если при вас кому-то стало плохо или человек получил травму, в первую очередь убедитесь в собственной безопасности. Вызовите скорую помощь по телефонам 103 или 112. Опишите ситуацию, сообщите симптомы. Возможно, оператор переключит вас на специалиста-спасателя, тогда опишите ситуацию подробнее уже и ему и выполняйте его указания. Если вы умеете оказывать первую помощь — примените свои знания.

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