Простые навыки могут сохранить чужую жизнь

Инструктор Владимир Федянин обучает оказанию первой помощи начальниц скаутских отрядов Алису Ходыреву (в роли пострадавшей), Марину Федорову (справа) и Алину Чивякову / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На базе подворья храма Александра Невского прошел тренинг для преподавателей и вожатых по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Как учат спасать жизни детей, узнал корреспондент «Вечерней Москвы».

Посреди слякотного мегаполиса теплый Суворовский зал церковного подворья навевал мысли об уюте и отдыхе, но никто из участников тренинга не имеет возможности расслабиться. Разбив слушателей на группы, опытные инструкторы показывают молодежи приемы оказания доврачебной помощи больным и раненым.

— Это очень простые умения. Но в экстремальной ситуации они могут спасти кому-нибудь жизнь, — пояснил Владимир Федянин, инструктор Организации российских юных разведчиков. — Это не просто красивая фраза, это подтверждается реальной жизнью. Ведь бывает, что счет идет на минуты.

По словам Федянина, уже нескольким людям в организации — как ребятам-скаутам, так и вожатым, — приходилось на практике применять полученные на таких тренингах знания. Так, у Владимира на глазах подросток однажды попал под трамвай.

— Такое ДТП — всегда сложная, сочетанная травма, с переломами, с кровопотерей, — говорит Владимир, — и от того, что успеешь сделать до приезда врачей, зависит, будет ли жить парнишка, останется ли инвалидом. Я действовал почти автоматически, не задумываясь, а вот если бы пришлось чтото вспоминать, то упустил бы драгоценное время.

По мнению инструктора, такие курсы надо проходить хотя бы пару раз в год, тогда навык закрепляется. И даже освоив, потом регулярно повторять. Инструкторы выбирают «добровольца» на роль пострадавшего, и затем все в группе по очереди отрабатывают на нем приемы оказания помощи. Начиная с простейших навыков: например, переворота пострадавшего в безопасное положение — чтобы даже девушки смогли перевернуть крупного мужчину. Рядом на манекенах демонстрируют методы помощи младенцам, способы непрямого массажа сердца для взрослых.

— Самое интересное — это когда мы проводим курсы с элементами погружения в ситуацию, — рассказал Владимир. — С бутафорской кровью, с анатомически точными манекенами и даже со специальным гримом для добровольцев, играющих пострадавших. При этом отрабатывается еще и психологический навык не теряться при виде травм, крови, криков.

Организаторы этого необычного тренинга делают акцент на оказании помощи детям и подросткам — тем, кто чаще попадает в беду.

ВАЖНО

В случае если при вас кому-то стало плохо или человек получил травму, в первую очередь убедитесь в собственной безопасности. Вызовите скорую помощь по телефонам 103 или 112. Опишите ситуацию, сообщите симптомы. Возможно, оператор переключит вас на специалиста-спасателя, тогда опишите ситуацию подробнее уже и ему и выполняйте его указания. Если вы умеете оказывать первую помощь — примените свои знания.