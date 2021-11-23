В поисках наркомана: потным и возбужденным водителям усложнят получение медсправки

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Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов. В нем говорится об обязательных лабораторных исследованиях для тех водителей или кандидатов в водители, у которых выявят клинические признаки наркологических расстройств. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, как может быть реализовано это предложение и нужно ли нам нововведение.

Идея ведомства

Обновленный документ предлагает определять группу риска, под которую попадают автовладельцы с наркологическими расстройствами и их признаками. Так, например, если у водителей будут видны следы уколов, их будут отправлять на полное обследование и анализ, минуя при этом экспресс-анализ мочи.

Аналогичный порядок коснется и водителей с повышенной потливостью, сонливостью, тремором рук, возбуждением, бледностью или сухостью кожи, учащенным или замедленным пульсом, тахикардией или брадикардией, сужением или расширением зрачков. При этом для полного обследования нарколог должен будет выявить у пациента одновременно три признака наркологического расстройства.

Мнения экспертов

Психотерапевт, психиатр высшей категории, нарколог Владимир Каторгин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что ужесточения правил нужны, чтобы не допустить хронически, регулярно злоупотребляющих алкоголь и наркотики людей к вождению. Главное, по его словам, чтобы в этой сфере не было нарушений закона, таких как, например, получение «левых» справок.

— Будут браться не просто экспресс-тесты, а на долгосрочную концентрацию алкоголя или наркотических средств в крови исследования, будут смотреть средние показатели, все будет рассчитываться как математическая модель, я так это представляю... Если человек много лет систематически употребляет алкоголь, все зависит от возраста и наличия в его крови фермента алкогольдегидрогеназа, который занимается расщеплением (алкоголя — прим. «ВМ»), с возрастом содержание этого фермента в организме снижается. Длительно употребляющие могут испытывать, я так полагаю, на основании этих точных тестов, определенные проблемы, — сказал врач.

Он отметил, что пройти успешно тест будет возможно через 25–30 дней без употребления алкогольных напитков. Естественно, человек, который страдает алкогольной зависимостью, почти не имеет шансов получить справку для вождения.

Каторгин добавил, что наркотики могут находиться в крови человека месяцами. Поэтому вероятность выявления наркотической зависимости у потенциального водителя высока. Однако и препараты медицинского назначения длительное время сохраняются в крови: например, снотворное, нейролептики, транквилизаторы или антидепрессанты. Они оставляют остаточные вещества в организме.

— Если человек принимает эти препараты, то это свидетельство того, что он испытывает какие-то определенные проблемы с психикой. Поэтому он их и принимает. И они могут давать перекрестные реакции, показывать, что человек имеет определенную концентрацию какого-либо вещества, которого быть не должно, — добавил эксперт.

При обнаружении остаточных веществ от медикаментов к потенциальному водителю могут возникнуть вопросы, а справку ему не дадут. На этом все и закончится, но можно попытаться доказать, что человек имеет право управлять автомобилем.

— Либо приноси документы о том, что ты в таком-то случае принимаешь такие-то препараты, на основании того-то, назначено тем-то, диагноз такой-то. А здесь уже возникнет вопрос, можешь ли ты управлять автомобилем, имея то или иное психическое расстройство, — подчеркнул Каторгин.

Автоюрист Дмитрий Славнов высказал мнение, что внешние признаки употребления наркотических средств могут быть у человека, который их и не употреблял. Банально, на фоне стресса и волнения могут дрожать руки, будут возбуждение, бледность или учащенный пульс. Особенно у тех, кто впервые пришел проходить медкомиссию и не имеет представления о том, что ждет на ней.

— Получается, любого человека можно подписать под эти признаки, — сказал он.

Как отметил эксперт, даже у водителя, который был неожиданно остановлен инспектором на дороге, можно с легкостью найти такие признаки наркотического опьянения, но это не значит, что он действительно пьяный. Если же человек не хочет проходить дополнительное исследование, он просто останется без прав, не получив медицинскую справку.

— Если тебе нечего скрывать, ты пойдешь сдавать анализы, не сегодня, так завтра. А если откажешься от дополнительных исследований, не захочешь что-то сдавать, то это уже не звонок, а такой уже набат, что что-то здесь не так, — заключил Славнов.

С 22 ноября 2019 года Минздрав хотел внести изменения в правила медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители за счет повышения объема проходимых исследований. Планы ведомства вызвали ажиотаж среди автовладельцев. В результате из-за ожидаемого роста стоимости прохождения водительской медкомиссии в диспансерах образовались огромные очереди.

В 2020 году появилась информация о подготовке Минздравом проекта изменений в порядок медосвидетельствования для автовладельцев. Положения документа обязывали сдавать анализы для диагностики употребления спиртного при получении медсправки только в том случае, если нарколог зафиксирует соответствующие симптомы заболевания.