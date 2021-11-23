Тоска по Родине. Художника-эмигранта вдохновляла русская культура

Главный экспонат на выставке «Эрте. Фантазия длиною в век» — изящная скульптура «Византия» / Фото: Пресс-служба парка «Зарядье»

23 ноября в парке «Зарядье» открылась выставка «Эрте. Фантазия длиною в век». В Старом Английском дворе показали экспонаты, связанные с творчеством художника-эмигранта Романа Тырова (Эрте) (1892–1990), работавшего в стиле ар-деко.

В небольших палатах дворика, в самой старой части здания, «затаилась» новая выставка. Здесь нет привычного многим размаха с огромными коридорами, уставленными разными экспонатами. Все достаточно камерно. Сотрудники парка даже называют это «кунсткамерой», потому что коллекция там разная, не связанная с этим зданием и даже с конкретным временем.

— Выставки, которые тут проводятся, посвящены, по сути, только одному экспонату. У нас это скульптура «Византия», созданная Эрте в 1988 году. Рядом с ней мы показываем оцифрованную версию одноименной картины 1985 года, элементы которой «оживили» при помощи моушн-дизайна, — сообщил куратор выставки Никита Лукинский.

Все остальные вещи на выставке — виртуальные. Но от этого не менее интересные.

— Мы расположили много экранов, где будут проигрываться мое интервью, выступление искусствоведа Армена Апресяна и художницы по костюмам Анны Баштовой. Она расскажет о том, как Эрте работал с одеждой в кинематографе, — отметил Никита Лукинский.

Кроме того, художник в начале XX века тесно сотрудничал с известным модным журналом Америки, создавал для него обложки. Оригиналы этих глянцевых изданий бережно оцифровали. Теперь «полистать» и рассмотреть в деталях наряды смогут гости парка.

Как рассказали в пресс-службе «Зарядья», творчество Романа Тырова (Эрте) неразрывно связано с культурой нашей страны.

—Многие его работы содержат русские мотивы. Например, обложки модных журналов. Одна из них так и называется — «Русская сказка», — сообщили в пресс-службе парка. А в других образах Эрте позаимствовал элементы национальных костюмов, например, кокошник.

Выставка продлится до 23 декабря. Посетить ее можно только при наличии билета, QR-кода и паспорта. Экспозиция открыта с 10:00 до 20:00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Войцеховская, начальник управления научно-просветительских проектов парка «Зарядье»:

— Эта экспозиция — вторая в цикле моновыставок проекта «Подклет». Первую мы посвятили великому князю Ивану Грозному. Теперь мы переместились в XX век и хотим показать русское искусство за рубежом. Роман Тыров уехал из России в Париж в 1912 году. Мы пытаемся напомнить соотечественникам, что такой художник был. Его, к сожалению, мало знают в нашей стране. До этого его работы выставлялись всего лишь пару раз, и то не в Москве.