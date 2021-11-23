К косметологическим процедурам можно приступать через месяц после выздоровления

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23 ноября врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Куликова рассказала о том, как вернуть своей коже прежний сияющий вид после перенесенной коронавирусной инфекции.

Специалист отмечает: сейчас многие пациенты после перенесенного коронавируса жалуются на тусклый цвет лица, снижение тонуса, дряблость кожи, появление морщин.

— Существуют процедуры врачебной косметологии, которые помогут не только справиться с этими проблемами, но и поднять вам настроение, — говорит Мария Куликова.

Среди медицинских процедур врач называет очищение и восстановление цвета, повышение тонуса и тургора (эластичности) кожи. Для этого можно использовать гимнастику для лица, инъекции для избавления от морщин.

— Еще один из часто задаваемых вопросов — можно ли инъецировать филлеры после перенесенной коронавирусной инфекции и когда, — отмечает Мария Куликова и дает ответ: — Да, можно, но не раньше чем через четыре недели. Что же касается нейропротеинов — ботулотоксинов, так как первое время после ковида чувствительность к нему снижена, то желательно выдержать один месяц.

Как отмечает в свою очередь пластический хирург Иван Черепанин, перед любыми вмешательствами, даже незначительными, необходимо пройти ряд обследований и анализов. Среди обязательных — сдача биохимического анализа крови, ЭКГ. В случае, если у пациента есть жалобы, проводят ультразвуковые обследования. Если и далее самочувствие остается неудовлетворительным, то любые процедуры, даже незначительные, лучше отложить.

— В этом случае стоит пройти углубленное обследование при жалобах на любой вид боли после перенесенной коронавирусной инфекции, — говорит он.

Иван Черепанин отмечает, что в каждом случае с выздоровлением пациентов после коронавируса все очень индивидуально, а сроки восстановления организма зависят от многих факторов, которые невозможно предугадать. Здесь важны возраст, общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний в анамнезе.

Для более серьезных вмешательств, в том числе операций, требуется больше времени для восстановления организма. Это касается таких процедур, как блефаропластика — подтяжка век, липосакция и абдоминопластика (восстановления эстетических пропорций живота. — «ВМ»).

Сегодня косметологи и трихологи решают и другие вопросы, в том числе по выпадению волос.

— В арсенале врачей есть такие современные методы, как плазмотерапия. Применять его можно только после консультации специалиста, — говорит Мария Куликова.