Мастер-класс открыл сезон бесплатных тренировок

Комментатор Дмитрий Губерниев во время разминки на мастер-классе по скандинавской ходьбе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

23 ноября в столице прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе, в которой принял участие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Вечерняя Москва» присоединилась к этому мероприятию.

Проект «Спортивные сезоны», созданный при поддержке столичного Департамента спорта, стартовал на территории ВДНХ 13 ноября. Он подразумевает серию бесплатных тренировок на свежем воздухе для граждан всех возрастов. Каждую неделю желающие могут попробовать себя в разных видах спорта: фигурном катании, рогейне (ориентировании на пересеченной местности. — «ВМ»), скалолазании, скандинавской ходьбе. К последнему виду спорта присоединился известный комментатор Дмитрий Губерниев. Вооружившись, как и другие участники мероприятия, палками для ходьбы, он старательно выполнял разминочные упражнения. По словам телеведущего, несмотря на плотный график работы, он всегда находит время для занятий физкультурой.

— Сегодня я приехал из Новороссийска. После того как позанимаюсь скандинавской ходьбой, поеду на другое мероприятие. Вообще день у меня насыщенный разными событиями и встречами. А что касается сегодняшнего мастер-класса, очень здорово, что под руководством грамотного тренера мне удалось приобрести новый опыт и зарядиться позитивом от других участников, — поделился впечатлениями Дмитрий Губерниев.

По его словам, тренер по скандинавской ходьбе Алексей Хухорев научил собравшихся на мастер-класс людей комплексу базовых упражнений, которые можно потом выполнять самостоятельно.

— Скандинавская ходьба — простой и доступный вид физической активности. При этом в нем задействуется 90 процентов мышц, — говорит Хухорев. — Но перед стартом, как и в любом другом виде спорта, их обязательно необходимо размять, разогреть.

После изучения нескольких установочных техник команда направилась практиковаться в скандинавской ходьбе по живописной территории ВДНХ. Тренировочный маршрут проходил вокруг одного из прудов выставки, а затем участники мастер-класса вернулись на спортплощадку, где участники мероприятия пообщались с Дмитрием Губерниевым, смогли задать ему вопросы, взять автограф и сфотографировались с ним на память.

— Очень довольна, что посетила сегодня этот мастер-класс, — отметила москвичка Ирина Белянова. — Он был очень позитивным и информативным.

СПРАВКА

Ежегодная акция «Спортивные сезоны на ВДНХ» продлится до 26 декабря. Ее организатор — АНО «Московский спорт». В рамках этой акции будут организованы мастерклассы для всех желающих. Самых активных участников ждут призы и подарки: футболки, термокружки и другое. Полное расписание тренировок и условия участия на сайте Москомспорта moscow.sport.