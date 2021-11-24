Промышленным предприятиям компенсируют часть затрат

Инна Дубасова, контролер деталей и приборов одного из столичных промышленных предприятий, показывает готовую продукцию / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание президиума столичного правительства, по итогам которого приняты важные решения. В частности, расширяется поддержка промпредприятий.

Власти города предоставят промышленным предприятия, работающим на территории столицы, новую меру финансовой поддержки.

— Будем компенсировать часть процентной ставки по кредитам на покупку оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности, — рассказал мэр.

Субсидии заводам

Объем поддержки рассчитают исходя из размера процентной ставки по кредитному договору. Однако она не может превышать ключевую ставку Банка России, которая сейчас составляет 7,5 процента. Кроме того, суммарный объем предоставленной промышленному предприятию компенсации будет не более 100 миллионов рублей в год.

— В отличие от существующих с 2012 года субсидий, компенсирующих фактически произведенные и документально подтвержденные затраты на обновление основных фондов, новая программа финансовой поддержки позволит возмещать затраты на более раннем этапе закупки, монтажа и пусконаладки оборудования, — подчеркнули в столичной мэрии.

По оценкам экспертов, 1 рубль, предоставленный в рамках новой программы предприятиям города, привлечет в экономику столицы более 10 рублей инвестиций.

— Напомню, предприятия также могут получить субсидии и взять займы у города по сниженной ставке 2–4 процента годовых на развитие, решение экспортных задач и другие цели, — добавил Сергей Собянин.

Начиная с 2017 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал 31 заем на общую сумму около 3 миллиардов рублей.

Пилотный проект

В Москве стартует пилотная программа профессионального обучения и дополнительного профобразования людей с инвалидностью.

— Она рассчитана на тех, кто сейчас не работает и не зарегистрирован как безработный, — пояснил Сергей Собянин. — Центры занятости помогут подобрать специальность и формат обучения.

Подать заявление в один из городских центров занятости можно как при личном визите, так и в электронной форме. В зависимости от возможностей и потребностей человека с инвалидностью ему предложат либо очное, либо очно-заочное обучение.

— Для участников программы предусмотрена стипендия, — добавил Собянин.

Ее размер составит 12 792 рубля в месяц. Студентам, которые пройдут итоговую аттестацию, вручат документы, подтверждающие получение специальности.

Технопарк у вокзала

По решению мэра Москвы, проекту по созданию технопарка «Курский» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Он поможет снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25 процентов. Так, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, уменьшится со стандартных 17 до 13,5 процента, а арендную плату за землю снизят на 99 процентов.

Новый объект появится в районе Курского вокзала, на Верхней Сыромятнической улице. Площадку отдадут компаниям, которые специализируются на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сферах фармакологии, химической промышленности и информационных технологий. По прогнозам, общий объем инвестиций в реализацию проекта составит примерно 1,6 миллиарда рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас в Москве создано 46 технопарков, включая 6 инвестиционных приоритетных проектов общей площадью более 2,4 миллиона квадратных метров. Их резидентами стали свыше 2 тысяч высокотехнологичных компаний, на базе которых появилось более 68 тысяч рабочих мест. Объем средств, вложенных в развитие московских технопарков в 2016– 2020 годах, составил более 53,6 миллиарда рублей. На 1 рубль налоговых льгот со стороны города приходится 8 рублей частных инвестиций.