Вернуть все до единой шапки: чаще всего пассажиры общественного транспорта забывают зонты и перчатки

Кладовщик склада забытых вещей Галина Баронова на станции метро «Черкизовская» / Фото: Московский метрополитен

В Москве на станции метро «Черкизовская» открылся новый, уже третий по счету, склад забытых вещей. «Вечерка» отправилась туда на экскурсию и узнала у сотрудников, как можно вернуть забытое и какие самые необычные предметы оставляли пассажиры в столичном транспорте.

Новое пространство — в шаговой доступности от станций метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». На входе посетителей встречает большой информационный стенд, а слева — стойка для сотрудников, которые помогут вернуть забытую вещь. Посетителю нужно описать потерянный предмет до мельчайших деталей, предоставить документы, удостоверяющие личность и заполнить заявление на получение.

Однако если вы забыли, допустим, сумку, сначала вам нужно будет позвонить в справочную службу по телефону 8 (495) 622-20-85, подробно описать потерю и оставить контактный номер. Если вам повезет и ваша вещь окажется на одном из складов, вам позвонят и пригласят забрать ее. Заявить о пропаже можно также в мобильном приложении Московского метро или написать его чат-боту Александре.

— К нам поступает информация обо всем, что находят в транспорте. Однако на складе мы не храним деньги и личные документы — они попадают в УВД на метрополитене, — отмечает заместитель начальника московского метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Что касается главной «сокровищницы» — собственно склада, то пока ее металлические стеллажи пусты. Но уже скоро их заполнят потери горожан: зонты, шапки, перчатки и многое другое, в зависимости от сезона.

— Да-да, у нас есть сезонные различия, — поясняет Темникова. — Летом, например, можно чаще всего встретить кепки, сумки с купальными принадлежностями и даже велосипеды. А вот с началом пандемии из-за большого количества доставок курьеры нередко забывали свои большие рюкзаки с едой, — добавляет она.

Кстати, два других склада, на станциях «Котельники» и «Деловой центр», уже довольно давно и успешно возвращают гражданам их вещи. За последний год туда поступили 18 тысяч предметов, за большей частью из которых пассажиры приехали. Ну а как поступают с теми вещами, за которыми так и не приходят владельцы?

— Спустя шесть месяцев их мы, к сожалению, должны утилизировать. Это касается даже дорогостоящей техники. Такой регламент, — поясняет специалист.

Она вспоминает, как недавно коллекционер забыл в автобусе сборник пластинок Владимира Высоцкого и спустя несколько дней вернулся за ними. Порой в транспорте пассажиры оставляют даже свои зубные протезы.

ЦИФРА

300 забытых вещей нашли сотрудники столичного транспорта в поездах МЦК и МЦД с начала 2021 года.

КСТАТИ

Помимо склада забытых вещей, в метро можно встретить и другие места — мини-музей и современную библиотеку на станции «Выставочная», а также буфет на «Арбатской».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Лидерами среди забытых пассажирами вещей в метро уже несколько лет являются пакеты, сумки, головные уборы, зонты, портфели, кошельки и даже обувь.